El Club de Tenis de Ponferrada celebra asamblea con crítica social

El Club de Tenis de Ponferrada, una entidad social histórica que lleva el nombre de «Real» y agrupa en la actualidad a más de medio millar de socios, celebra este sábado una asamblea a las 20.00 horas en sus instalaciones del barrio de la Estación, al lado del parque del Temple. La reunión, a tenor de lo trasladado a este periódico por la representación de un grupo de socios, puede ser de las «calientes», en la que se mostrará descontento relacionado con la gestión y las cuentas.

Sobre las cuentas, dice este grupo de socios críticos que, de la cuenta de pérdidas y ganancias se aprecia que el 2023 tuvo un resultado favorable de 20.000 euros y el 2024 un resultado negativo de —14.478,82 euros; Hubo aumento de aprovisionamientos de 31.189 a 121.489 euros; Aumento de gastos de personal de 87.812,07 a 193.648 euros. Y del balance, aprecian que a finales de 2024 existía en bancos 6.865 euros, por lo que creen que no se dispone de colchón financiero para afrontar una tensión de tesorería e inversión. De la cuenta conjunta de pérdidas y ganancias estiman que las cuotas de socios son de 229.891 euros aproximadamente, lo que supone ingresos recurrentes de unos 19.157 euros al mes. Estos son los ingresos fijos del club. Explican que los gastos de personal suponen 193.648 euros anuales, que prorrateados en 12 meses son 16.137 euros mes (solo el personal se lleva el 85% de cuotas socios) sin contar el gasto de aprovisionamientos que es de 121.498 euros (10.083 euros mes). Por tanto, los descontentos señalan que hay unos gastos fijos al mes de personal (16.137) más aprovisionamientos (10.083) que suponen 26.220 euros al mes, y cuentas con gastos fijos de cuotas de 20.000 euros (—6.000 euros). Para abonar esta diferencia dependen de tener otros ingresos aleatorios (bar) que, señalan, además genera por sí mismo pérdidas. Por eso, creen que esto va a provocar en un futuro problemas para el pago de gastos de personal mensuales, así como gastos que conlleva en verano apertura de piscina o reparaciones extraordinarias. El año pasado hubo ingresos por prestaciones de servicios (bar, otras actividades, fiesta fin de año) de 161.932 euros, pero estos ingresos no son fijos, son puntuales. De este importe de 161.000 euros hay que tener en cuenta que la fiesta de fin de año supuso unos ingresos de 30.000 euros. "Y este ingreso extraordinario de 30.000 euros no se va a repetir, por diferencias que hubo de quejas de socios", dicen; por lo que creen que estos ingresos no se producirán para el ejercicio 2025. Es más, señalan los críticos que se ha contabilizado dentro del 2024 este ingreso extraordinario de 30.000 euros con el fin de que la pérdida total sea de —14.000 euros, dado que si no llega a ser por estos ingresos el resultando negativo estiman que se situaría en los —30.000 ó —40.000 euros.

También se quejan sobre la convocatoria. Dicen que los citan para un sábado, cuando siempre la asamblea fue un jueves y creen que es para que la gente no acuda. Se quejan de que no enviaron carta a los socios, sino que la convocatoria fue por WhatsApp, para que no se conozca la gestión club. Dicen que la junta se convoca por este medio el 4 de marzo de 2025, pero sin cuentas anuales, ni presupuestos ese día. Sin embargo, sí las envían el 12 de marzo (solo balance, presupuesto y desglose parcial de cuentas, ya que se remite solo la parte del club de tenis, pero no del bar), según se quejan.