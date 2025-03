El viento destroza buena parte de la techumbre de la palloza de Cantejeira

La palloza de Cantejeira o Canteixeira, también conocida como Casa de Lamas, ha sufrido un importante percance por culpa del viento hasta el punto de quedar inutilizada de momento. El temporal de estos días pasados (el suceso fue la noche del jueves al viernes) se ha llevado por delante buena parte de la paja de centeno que cubre la peculiar construcción ancestral, de alto valor etnográfico en el valle de Balboa, los Ancares y el Bierzo. Según cuenta el secretario de la Asociación Cultural Carocos que lleva la palloza, José Manuel Gutiérrez Monteserín, creen que el viento tan fuerte giró del sur, cuando lo normal en esta zona es que lo haga del note, y como soplaba tan fuerte «abrió en canal» la techumbre de paja. La fuerte ventolera arrancó la paja a lo largo de un vial de unos 15 metros lineales, de abajo arriba., hasta el punto de afectar a la cumbrera de la palloza. Aunque no hay mediciones exactas, dado que será el perito del seguro el que las realice o se encargue de elaborar las valoraciones de daños, en principio los afectados calcula que son varios metros cuadrados de techumbre los que quedaron sin la paja de centeno, clave para que no llueva dentro. «El problema es que no se puede usar ahora mismo la palloza», manifestaba ayer Monteserín. Como es sabido en esta impresionante palloza, que cuenta con una rica colección de tallas de madera elaboradas por Domingo Carocos de Cantejeira, hay un bar y también restaurante con un éxito sobresaliente de público, que principalmente los findes de semana y también por la semana, acuden a este lugar de belleza singular. Monteserín explica que están a la espera de que el seguro que tienen contratado para la palloza cubra los daños y cuentan que en breve acuda un perito para hacer la valoración. Entre tanto no se reponga la paja de centeno para volver a dejar la palloza como estaba, consideran que podrían adoptar alguna medida provisional, como la de colocar lonas que impidan que llueva dentro. Así, se podría salvar la temporada de visitas. También esperan desde la asociación que el Instituto Leonés de Cultura (ILC) les ayude. Esperan que una subvención pueda ayudar a paliar el problema, dado que ya estaban intentando tramitar una colaboración financiera a plazos para reponer parte de la techumbre; pero ahora, tras la acción del viento, esa ayuda la ven más urgente y necesaria.

La palloza de Cantejeira es una construcción muy singular, dado que no se limita a las de una planta circular plana, sino que va en diferentes alturas aprovechando la pendiente del terreno del pueblo. Hasta la década de los ochenta del siglo pasado fue utilizada como vivienda y para tareas de la vida cotidiana. Su origen es del XIX.

El desperfecto ocasionó una brecha en la techumbre de unos 15 metros lineales y también arrancó la cumbrera