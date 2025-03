«Cubillos es atractivo; prueba es que el colegio se ha quedado pequeño»

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El alcalde de Cubillos, Antonio Cuellas, fue protagonista anoche de La Tertulia, el programa que organizan conjuntamente La 8 Bierzo y Diario de León. En la entrevista participaron el director de La 8 Bierzo, Germán Gavela, y el delegado de este periódico, Manuel C.Cachafeiro, con la presentación de Manuel Domínguez. Cuellas fue reivindicativo por encima de colores políticos. El futuro del Bierzo está pendiente de El Bayo.

El Bayo

«La depuradora y el acceso tenían que estar hechos desde hace 20 años». El alcalde de Cubillos confía en que la ampliación de El Bayo salga adelante lo antes posible con la publicación de los últimos trámites de expropiaciones. «Siempre queremos que todo vaya más rápido, pero los trámites en la Administración van a otro ritmo que en la vida particular. Son largos, pese a un plan regional que acorta los plazos», explicó. Cuellas espera que toda la tramitación esté antes de final de año, aunque le corresponde a la Junta informar, aclaró. Sobre la depuradora y el nuevo acceso, el alcalde de Cubillos lamentó que no estén ejecutados. «Se tenían que haber hecho hace veinte años», añadió. Cuellas reclamó también una entidad de conservación en la que colaboren las empresas y las administraciones.

PROYECTOS

La planta de reciclaje de baterías, el más avanzado. El proyecto más adelantado en estos momentos es la planta de reciclaje de baterías que impulsa Endesa. «Tienen practicamente acabado el proceso administrativo», explicó. Sobre la posibilidad de un segunda plan Futur-e, Cuellas afirmó que Endesa sigue sondeando el mercado, según le dicen. «Creo que Endesa tampoco tiene mucho interés. Están en el desmantelamiento de la térmica. Nosotros queremos que se avance en la tramitación de esa zona, pero han pasado los años...». Sobre la planta de combustible para aviones, Cuellas ve viable el proyecto aunque se mostró también cauto. Sí destacó el hecho de que haya recibido una ayuda del Gobierno, «y eso le va a abrir las puertas a inversores». Para su construcción se plantea hasta 2.000 trabajadores y 250 en la posterior plantilla. Sobre el proyecto del Tvitec, cree que puede haber pronto buenas noticias.

CIERRE DE COMPOSTILLA

Pérdida de ingresos. Cubillos ha perdido 1,8 millones en ingresos tras el cierre de Compostilla. El Ayuntamiento está en varios procesos judiciales con Endesa y el Catastro para mejorar las condiciones, señaló el alcalde. «Afortunadamente, estamos saliendo del paso y mantenemos los servicios y las inversiones, pero no al ritmo de antes», lamentó.

CHIMENEAS

Sin fecha de demolición. Cuellas desconoce la fecha de la posible demolición de las chimeneas de Compostilla, y si al final se van a tirar. «Siempre digo lo mismo. Si van a tener una utilidad para el desarrollo de un proyecto, que no entorpezca el desarrollo, me parece perfecto. Seguramente no quedará más remedio que desaparezcan».

POBLACIÓN

Zona atractiva. Cubillos ha estabilizado su población entre los 1.700 y los 1.750 habitantes pese al cierre de la central térmica. «Somos una zona atractiva para la gente zona», destacó el alcalde. Prueba de ello es que el colegio tiene más de 100 niños con esa población.

AMPLIACIÓN DEL COLEGIO

En espera sin respuesta. Antonio Cuellas reclamó a la Junta la ampliación del colegio de Cubillos que, según dijo, se ha quedado pequeño, hasta el punto de que se tienen que dar clases en los pasillos o establecer tres turnos para la comida. «Hemos pedido en reiteradas ocasiones la ampliación a la Junta. Sigo esperando una respuesta». El colegio es, junto al polígono del Bayo, las grandes reivindicaciones del municipio.

PANTANO

Menos ingresos. Endesa también quiere pagar menos por el pantano de Bárcena. Cubillos recibe 80.000 euros, explicó el alcalde. «Por desgracia, estamos asistiendo a un decrecimiento de ingresos». Junto a Ponferrada, Congosto y Toreno están intentando defenderse para que se mantengan los ingresos. «Es poco teniendo en cuenta lo que han dado los municipios; la pérdida de superficie y la generosidad para el desarrollo de la comarca», dijo. «La primera decisión del Catastro siempre es en favor de las empresas; siempre tenemos que defendernos». Sobre los proyectos turísticos, aseguró que Bárcena debería ser interesante para toda la comarca, no solo para los municipios, pero aseguró que «va un poco despacio». Unos más avanzados como el proyecto de la pasarela sobre el embalse para complementar el Camino Olvidado, y otros menos. Cuellas sugirió la falta de interés de la dirección de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil.