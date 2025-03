Denuncian destrozos en el parque del Temple

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Ponferrada denunció en la pasada jornada un nuevo ataque bandálico en área pública., en mbiliario de todos. Em esta ocasión, desde el consistorio se quejaron de los destrozos en la zona de juegos del Parque del Temple, cuyo suelo se está reparando y en esta ocasión ha aparecido en la mañana del pasado viernes vandalizado. El concejal de Infraestructuras de Ponferrada, el bercianista Iván Alonso, lamentó este hecho que va a retrasar el arreglo de ese espacio, uno de los más grandes y más utilizado por los niños de la ciudad, y que se encontraba en un pésimo estado.

«Esto solo se puede reparar cuando hace buen tiempo y con unas temperaturas concretas. Llevamos con la reparación una semana y no se puede hacer de otra manera. Durante ese tiempo no se puede utilizar el parque. Utilizarlo deteriora porque el material aún no está seco, pero una cosa es utilizarlo y otra cosa es arrancarlo directamente. Se ha vandalizado por completo parte de la reparación. Esto retrasa la solución óptima y final, que es que esté en condiciones y reparado uno de los parques más usados», finaliza el bercianista.