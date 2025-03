Denuncia más de un año de espera con dolor para ser vista en Traumatología del Hospital El Bierzo

Según los últimos datos oficiales publicados por la Consejería de Sanidad de Castilla y León, el tiempo medio de espera estructural para primeras consultas en el Hospital El Bierzo era de 144 días a 31 de diciembre de 2024. En el caso concreto del servicio de Traumatología, ese plazo se eleva hasta los 232 días, bastante por encima de la media del centro, pero todavía muy lejos del tiempo que una paciente afectada por una dolencia lumbar lleva esperando para ser atendida por un traumatólogo. Su médico de cabecera solicitó una interconsulta para que fuera valorada por un especialista el 1 de febrero de 2024 sin que todavía haya sido citada para una primera consulta. Ha pasado más de un año «en situación de baja laboral, en un estado muy limitante y padeciendo fuertes dolores», recoge una resolución del Procurador del Común que da la razón a la mujer, que denunció su situación ante este organismo y reclamó ante la propia Gerencia de Asistencia Sanitaria.

La explicación que la dirección médica del Hospital El Bierzo ofrece a este caso se apoya en criterios de triaje, es decir, atendiendo a la priorización clínica de los pacientes en función de su gravedad. «No estamos ante una consulta preferente, por lo que al tratarse de una cita ordinaria, se programa de acuerdo con el sistema de priorización para la inclusión de los pacientes en la lista de espera, teniendo en cuenta el orden que ocupan y las posibilidades estructurales y organizativas del centro y de los protocolos y guías clínicas consensuadas», aseguró la Consejería de Sanidad en la respuesta escrita remitida al Procurador.

Un argumento, el de los responsables del centro hospitalario, que no convence al Procurador del Común, que asegura que «las excesivas demoras que en muchas ocasiones se producen no resultan justificables» y pone el caso de esta paciente berciana como ejemplo esclarecedor al haber pasado más de un año «sin que haya recibido ni siquiera la correspondiente citación». «Unos tiempos de espera dilatados no se corresponden con la obligación del sistema sanitario público de garantizar una protección integral de la salud a sus ciudadanos», apunta el defensor del pueblo de Castilla y León, haciendo especial hincapié en la contradicción de este caso con los tiempos de espera oficiales ofrecidos por Sacyl respecto al servicio de Traumatología del Hospital El Bierzo.

"La gravedad relativa de una dolencia no puede justificar que se aborde sin la debida celeridad" Procurador del Común

«Establecer un criterio de prioridad no debe impedir que la realización de una consulta se produzca dentro de un tiempo que pueda entenderse como razonable en el marco del proceso asistencial, pues se inserta en el proceso de diagnóstico y seguimiento de la enfermedad y, por ello, debe fijarse a la mayor brevedad posible para completar aquel y determinar la alternativa terapéutica aplicable. En definitiva, la gravedad relativa de una dolencia no puede justificar que se aborde sin la debida celeridad», resuelve el Procurador del Común, que considera que «la respuesta ofrecida a esta paciente no responde a las razonables expectativas de recibir una asistencia sanitaria adecuada y de calidad» y aprovecha para volver a poner de manifiesto la situación de la lista de espera de Traumatología en el Bierzo, con 6.743 pacientes pendientes de una primera consulta y el ya mencionado tiempo medio de 232 días, «el más alto de todos los hospitales de la comunidad autónoma».

De baja laboral y "en un estado muy limitante"

«La implementación de un sistema de priorización por criterios clínicos, de manera que se ordene a los pacientes según su potencial gravedad accediendo antes aquellos que presumiblemente tienen un mayor riesgo, resulta una medida adecuada para abordar la problemática de las listas de espera; pero el hecho de que, de acuerdo con patología de la paciente, la consulta externa haya sido programada como ordinaria no puede significar que tenga que verse sometida a dilatados plazos de espera que superan lo recomendable, puesto que encontrándose de baja laboral, con un estado muy limitante y padeciendo fuertes dolores, no ha sido citada», critica la resolución del Procurador.

Una cita urgente para que pueda recibir tratamiento

Tras conocer la queja de la paciente afectada por la demora de un año y con la respuesta ofrecida por la Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo a través de la Consejería de Sanidad, la resolución del Procurador del Común es clara, da la razón a la usuaria y pide a la dirección del Hospital no solo que se le asigne una fecha para esa primera consulta de manera urgente, sino que se articulen las medidas o instrucciones que sean necesarias para que situaciones como esta no se vuelvan a producir y «se ofrezca a los pacientes una respuesta adecuada, rápida y eficaz en el tratamiento de su enfermedad».

El Procurador incide de manera reiterada en que únicamente siendo vista por un especialista, la mujer puede continuar con su proceso asistencial para poner fin a la situación que vive desde hace meses «en el menor tiempo posible». «Debe fijarse a la mayor brevedad para determinar la alternativa terapéutica aplicable», defiende.

La adopción de medidas organizativas para evitar estos retrasos y de otras «adecuadas» para reducir la lista de espera para una consulta en el servicio de Traumatología del Hospital El Bierzo son otros debes recogidos en la resolución recién emitida por el Procurador del Común.