CB exige fondos para el mejorar las instalaciones del suministro de agua de Bembibre

Coalición por el Bierzo (CB) reprochó este lunes al equipo de gobierno de Bembibre que no invierta nada del presupuesto municipal de 11,5 millones de euros en 2025 para reparar «las gravísimas deficiencias» de la estación de tratamiento de agua potable (Etap), los depósitos de agua y la estación depuradora de aguas residuales (Edar). Y eso, explican los bercianistas, a pesar de que la empresa concesionaria del abastecimiento de agua, Hidrogestión, presentó el 20 de febrero, un mes antes de la aprobación del presupuesto municipla, la memoria de explotación técnica del suministro, donde se ponían de manifiesto «deficiencias importantísimas» en las tres instalaciones.

CB alerta de que la Etap «no dispone de copia del autómata de la planta», que puede quedar inoperativa ante un fallo, el depósito de cloro «no cumple con la seguridad ya que no cumple con la doble capa en caso de fuga de hipoclorito», el suelo está en mal estado y es necesario renovar los filtros. Los depósitos de agua de la Devesa y La Corona debería vallarse para evitar que puedan contaminar el agua, mejorar el acceso a La Corona y talar los árboles. Y en la Edar falta un válvula de entrada , no hay caudalímetros de entrada y salida y no se puede contabilizar el agua tratada, las bombas del pozo de entrada de agua bruta no trituran y hay que estar limpiando los sólidos que llegan, un gran porcentaje del agua que llega no es sucia, lo que empeora la depuración, las bomas del polígono depuran 24 horas en días de lluvia, hay tuberías que no son de acero inoxidable y pueden pudrirse, entre otras carencias.