El cementerio de Fuentesnuevas ahonda el conflicto político

La deuda generada en la Junta Vecinal de Fuentesnuevas por la compra de dos solares para la ampliación del cementerio, que según anunció ayer el pedáneo, el socialista José Antonio Cartón, asciende en la actualidad a 241.620,40 euros entre impago de terrenos, IBI y recargos, está ahondando un conflicto político en el Ayuntaiento de Ponferrada de proporciones aún por ver. Cartón anunció que el próximo miércoles 9 de abril someterán al plenario de la Junta Vecinal denunciar en los juzgados por vía civil y penal a la anterior pedánea y actual concejala del PP, Mari Crespo. Los socialistas le echan la culpa del origen de la deuda.

Desde el PSOE consideran que la solución la tiene que dar el Ayuntamiento que dirige ahora el popular Marco Morala, pagando lo que se debe y zanjando así el grave problema de una pedanía en bancarrota y con un pueblo que no puede enterrar a sus muertos porque carece de nichos en el cementerio. Cartón decía ayer que sólo quien tiene sepultura en Fuentesnuevas puede enterrar a sus familiares y no hay posibilidad de ampliar el cementerio ante los impagos de los más de 90.000 euros que costaron los dos solares. Cartón también señalaba que han constatado, vía secretaría municipal, que el centro cívico es de propiedad del Ayuntamiento, por lo que la solución a la adjudicación del bar público debe ser cosa del Ayuntamiento. Todo esto está generando un conflicto político, que tiene al PP sin presupuestos y al PSOE también atado por una sentencia judicial, dado que desde el consistorio no ceden en las pretensiones de los socialistas de incluir la deuda de la pedanía de Fuentesnuevas y el cementerio en las cuentas municipales de 2025.

Regina Gancedo, José Antonio Cartón y Andrés Gabella, en rueda de prnsa.LUIS DE LA MATA

Por su parte, el presidente del PP de Ponferrada, Carlos Fernández, manifestaba que «la escalada de falsedades, amenazas e irregularidades en las que José Antonio Cartón, pedáneo de Fuentesnuevas, y el muñidor de esta campaña, Olegario Ramón, están incurriendo sólo puede conducir a una disolución de la Junta Vecinal de la que ambos concejales del PSOE serán los únicos responsables». Después de la celebración de lo que Fernández ha calificado como «simulacro de concejo convocado sólo con el ánimo de intentar linchar a la anterior presidenta de la Junta Vecinal para tapar los desmanes del Sr. Cartón», el PP de Ponferrada quiere dejar patente que «la irresponsabilidad de Ramón y Cartón no puede ser asumida por la ciudadanía de Ponferrada sin que ellos, que han hundido a la pedanía en un pozo de deuda por su absoluta falta de gestión y su comprobada dejadez, sufran las consecuencias políticas. Si va a tener que ser el Ayuntamiento el que salga al rescate de la Junta Vecinal, José Antonio Cartón debería dejar su cargo de inmediato. Algo que no supondría ninguna variación en su rutina diaria de macarra de futbolín, ya que su historial demuestra que le ha dedicado cero horas a Fuentesnuevas». Por su parte, Mari Crespo dijo que «como anterior presidenta de la Junta Vecinal, actual vocal, concejal y como mujer no puedo tolerar ni el trato vejatorio que se me brindó en un concejo que no fue tal, ni la cantidad de falsedades que sobre mi gestión están propagando Olegario Ramón y Cartón con el único propósito de esconder una realidad: el pedáneo socialista sigue sin presentar las cuentas y sin revelar lo que ha hecho con el dinero que se encontró" al llevar la presidencia.