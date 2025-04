La DO Bierzo acepta que la de Rueda plante uva godello porque "no queda otra"

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

El Consejo Regulador de la DO Bierzo ha aceptado, porque "no queda otra", que la DO Rueda pueda elaborar vinos con la uva godello, una variedad que ha defendido como propia ese distintivo de calidad berciano, según ha explicado su presidente, Adelino Pérez.

Tras la reunión de Pérez con responsables de la otra denominación y con la mediación del Gobierno autonómico, se explicó que Rueda plantará uva de la varidad godello pero como “mejorante”.

Adelino Pérez ha argumentado que no se puede poner más freno a ese uso, al cumplir con la legalidad; aunque espera que no sea una variedad única, sino de mejora de su "Verdejo", y además piden desde la DO del Bierzo que su plantación no sea inmediata.

En ese tiempo, el trabajo que se plantea la DO Bierzo es trabajar en la promoción de estos vinos, que Pérez defiende que han despegado gracias a esa variedad, en un trabajo que ahora aprovecha Rueda, según reprochan desde el distintivo berciano.