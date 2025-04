Crece el malestar tras el anuncio del bacheo del vial a San Cristóbal

El anuncio del presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, de bachear la carretera que une Salas de los Barrios con San Cristóbal de Valdueza, en el municipio de Ponferrada, no sólo no ha calmado los ánimos de los vecinos afectados, sino que ha hecho que se incremente el malestar ya existente. Los vecinos consideran que no se puede dar una solución momentanea como en años anteriores a los estos 7 kilómetros de vial y que la salida urgente y necesaria es reasfaltar como bien se hizo en el tramo que va de la salida de San Cristóbal hasta el alto del Morredero.

Al malestar de los vecinos de San Cristóbal —después de que este periódico adelantase el domingo que la Vuelta Ciclista a España había dejado de lado al pueblo tras oficializarlo en Madrid y se canalizaba por el fondo del valle del Silencio hasta Peñalba y subir el Alto de la Cruz para coronar el Morredero (el 10 de eptiembre, etapa 17 con salida de Valdeorras— se une los pueblos de toda la zona afectados. Vecinos de Salas de los Barrios, Villar, Lombillo, Manzanedo, Bouzas y Corporales (en la Cabrera) se han unido a la reivindicación de San Cristóbal y han intercambiado wasaps para movilizarse en lo que haaga faltaa, con el fin claro de que se asfalte en condiciones los destrozos de esta carretera. El propio presidente Courel admitía el mal estado de la misma y es conocedor de su situación porque ya estuvo tomando nota de la situación en agosto del año pasado.

Esta vez, los vecinos creen que ha llegado el momento de no dejar la ocasión, dado que el cuerpo móvil de La Vuelta Ciclista, con camiones pesados y demás parafernalia de apoyo, tendrá que pasar por San Cristóbal, mientras los ciclistas pedalearán por abajo, por el fondo del valle hacia Peñalba.

El presidente de la Diputación dijo que la carretera se arreglará pase o no pase la Vuelta y que este evento deportivo no condiciona los numerosos trabajos que acomete la institución, en una provincia con más de 3.000 kilómetros de viales bajo su jurisdicción. Con todo, los vecinos afectados de esta zona del municipio de Ponferrada no están esta vez de acuerdo con aplicar una solución de paños calientes. Este martes amanecía con carteles colocados encima de las señales del tramo de carretera en mal estado. En esos carteles se lee lo siguiente en tono irónico: «Diputación de León, gracias por este vial romano» y Diputación de León, infraestructuras romanas dirigidas por Gerardus A. Courelius». Este martes también salía al paso de la situación el concejal Iván Alonso y la pedánea de San Cristóbal, alertando de lo peligroso del vial, pidiendo el asfaltado antes de que se produzca una desgracia.

