Batista rechaza dimitir y buscará acuerdos para gobernar solo Villafranca

El alcalde de Villafranca, Anderson Batista, rompió este martes su silencio para anunciar que seguirá al frente del Ayuntamiento pese a quedarse solo después de que sus cuatro compañeros del PSOE hayan pasado al Grupo Mixto, lo que implica también la renuncia a las Concejalías que tenían asignadas y su salida de la junta de gobierno. «A quienes se sienten decepcionados o confundidos por los acontecimientos, les pido confianza. Seguimos adelante, con más fuerza que nunca, porque Villafranca no puede parar», señala Batista en un largo comunicado, que el que confirma que dos de los concejales, Diego Corcoba y Carlos Rey, han devuelto ya las llaves municipales que tenían a su disposición para el desempeño de sus funciones.

Batista también rechaza que «el alcalde se quede solo» y recuerda que «gobernar no es únicamente una cuestión de números, sino de compromiso, visión y entrega. Somos muchas y muchos los que buscamos lo mejor para la villa, y por ello tengo la certeza de que no estoy solo».

El único aliado que le queda a Batista es el PSOE. El secretario comarcal, Gerardo Álvarez Courel, lamentó en un comunicado los últimos acontecimientos ocurridos en el equipo de gobierno de Villafranca, tras la anunciada marcha de los cuatro concejales socialistas al grupo de no adscritos, pero confía en que esta situación «no suponga un parón» en el Ayuntamiento y que el alcalde socialista, Anderson Batista, continúe desarrollando la labor de gobierno en beneficio del municipio. «Desde el PSOE de León y del Bierzo hemos tratado en todo momento de acercar posturas entre el alcalde y los cuatro concejales, pero por desgracia no ha sido así», aseguró Álvarez Courel. Por ello, lamentó «profundamente» la situación, pero confía en Anderson Batista, como miembro y candidato del PSOE, para que «continúe desarrollando la labor de gobierno», dijo. En este sentido, el secretario comarcal espera que, en dicha labor municipal, «se pueda llegar a acuerdos puntuales, tanto con los cuatro concejales que se pasan al grupo de no adscritos como con el resto de fuerzas políticas del Ayuntamiento, porque lo que de verdad nos mueve a todos es trabajar por y para el beneficio de Villafranca del Bierzo», aseveró Courel.