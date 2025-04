El Bierzo no baja la guardia con la Godello pese a la sombra de Rueda

La primera reunión a tres bandas (DO Bierzo, DO Rueda y Consejería de Agricultura) celebrada para abordar el futuro de la uva Godello en Castilla y León dejó en el aire la resolución del problema casi ocho meses después de su declaración (en agosto del año pasado) y las primeras valoraciones del presidente del Consejo Regulador de los Vinos del Bierzo, Adelino Pérez, parecían apuntar a que el destino estaba escrito y a la comarca no le quedaba más remedio que aceptar que Rueda obtendría de la Junta la autorización definitiva para elaborar blancos con esta variedad. Una sombra de duda —más bien de capitulación— que, este miércoles, ha querido despejar el Consejo Regulador con la emisión de un comunicado en el que deja clara que su postura sigue siendo la misma: la defensa de la Godello como variedad autóctona y que Rueda no ha acreditado, en ningún caso, el vínculo histórico y el arraigo necesarios para poder hacer vinos con la uva blanca estrella.

Dice Pérez que lo único que ha aportado la Denominación de Origen castellana es un registro de apoyos (no argumentos) de asociaciones y organismos partidarios de que pueda elaborar vinos blancos con, de momento, un 25% de uva Godello. De momento, porque también incidió el presidente del órgano rector de los vinos de Bierzo en que no se ofrece garantía alguna de que el siguiente paso de Rueda no sea hacer monovarietales. En este punto, Adelino Pérez asegura que esa reunión fue una mera toma de contacto para conocer las posiciones de cada parte y que no se tomó ninguna decisión firme. El proceso sigue abierto —dijo— y «es la Junta de Castilla y León quien tiene que resolver».

«Solo si Rueda consigue demostrar la vinculación histórica y la tradición de la uva Godello con su zona, como lo han hecho otras denominaciones con otras variedades, solo así la Junta podría autorizar su cultivo; pero todo eso lleva un tiempo y eso no lo ha hecho Rueda, cuya argumentación de momento no es buena. Por eso, en esa reunión no se tomó ninguna decisión ni se puede tomar, porque es la Junta quien tiene que pronunciarse», insistió Pérez.

«La DO Bierzo considera fundamental mantener el carácter distintivo de sus vinos y, como organismo representativo de los intereses de los viticultores y bodegas, seguirá adelante con las actuaciones que sean preceptivas ante las correspondientes instancias», aseguró el CRDO Bierzo en el comunicado. Es decir, que en ningún caso se ha tirado la toalla y que si Agricultura autoriza el uso de la Godello en Rueda, la idea sigue siendo la de recurrir a un contencioso-administrativo.

De momento no hay otra fecha cerrada para una próxima reunión y Adelino Pérez considera que el tiempo transcurrido beneficia a la DO Bierzo porque sus argumentos «son sólidos».