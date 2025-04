Ramón asegura que ya hay empresas interesadas en la obra del Ponfeblino

Hay interés. Y por eso, no deberían faltar las ofertas. El presidente del Consejo del Bierzo, Olegario Ramón, mostró este martes su confianza en que la licitación de las obras del Ponfeblino por un importe de 3,8 millones de euros resulte lo suficientemente atractiva para que aparezcan empresas interesadas en presentar ofertas. Tras el visto bueno técnico del Consejo al proyecto para recuperar el trazado histórico, el plazo de presentación de ofertas concluye el próximo 24 de abril, pero ya hay empresas que han contactado para interesarse por el proyecto que licita el Consorcio del Tren Turístico al que pertenece el ente comarcal.

La empresa que se adjudique el contrato deberá finalizar las obras el 15 de junio de 2026 si no se admite la prórroga solicitada para la inversión de los fondos europeos. Ramón reconoció que el plazo para ejecutar las obras «es corto» pero entiende que no será un problema a la hora de recibir ofertas. «No somos ajenos a las dificultades del proceso. Hay entidades que se han puesto en contacto con nosotros, por lo que entendemos que sí habrá empresas interesadas. Lo veremos en los próximos días. Es evidente que el plazo es ajustado, pero los técnicos dicen que es suficiente. Por eso es un procedimiento de urgencia y creemos que sí van a acudir empresas», afirmó durante la presentación de las guías interactivas del Consejo del Bierzo sobre diez bosques y diez montañas de la comarca.

Ramón también mostró su confianza en que se cumplirán los plazos. «Ya he dicho en otras ocasiones que ACOM ya solicitó una prórroga para todos los proyectos de transición. Aún no hay respuesta pero tenemos que trabajar con el escenario de que no se van a prorrogar y que hay que cumplir los plazos», afirmó.

El proyecto del tren turístico incluye no solo la reparación y mejora de la vía que todavía existe entre las localidades de Cubillos del Sil y Villablino, también de las estaciones, apeaderos y pasos a nivel del trazado, la restauración y puesta a punto del material móvil como las locomotoras PV9 y PV31, de seis coches de viajeros, el furgón F603 y la compra de una dresina.