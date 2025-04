La procesión de la Dolorosa no logra salir en Ponferrada por culpa de la lluvia

La imagen de Nuestra Señora de los Dolores no pudo salir de la Basílica de la Encina.ANA F. BARREDO

No pudo ser. El cielo no aguantó pesé a la tranquilidad predominante durante todo el día y, para cuando tuvo que salir la procesión de la Semana Santa ponferradina, se rompió en un llanto interminable que obligó a la Dolorosa a quedarse en el interior de la Basílica de la Encina. Llovió y los cofrades de la Real Hermandad de Jesús Nazareno tuvieron que contener las ganas de sacar a la Virgen por el casco antiguo de la ciudad, pero no renunciaron a pasearla por el estrecho pasillo del templo que se convirtió en el único escenario de la primera procesión. Y como manda la tradición, todo terminó con el ‘Salve Regina’ que los fieles de Nuestra Señora de los Dolores le dedican cada año.

La Semana Santa de Ponferrada continúa mañana, sábado, en dos escenarios. Por la tarde será el turno de los miembros de menor edad de la Real Hermandad de Jesús Nazareno, que auparán a hombros los minipasos de su propia procesión (Borriquilla, San Juanín, Jesús Nazareno, Cruz Desnuda, Sagrada Urna y Nuestra Señora de la Soledad) a partir de las 18.00 horas. Y ya de noche, los actos se trasladarán al barrio de La Placa con la Hermandad del Cristo de la Redención y Nuestra Señora del Carmen y su Santo Cristo de la Redención.