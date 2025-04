La Térmica Cultural acoge una charla sobre el punk dentro del festival Crápula A Go Go!

Publicado por ICAL Ponferrada Creado: Actualizado:

La Térmica Cultural de Ponferrada acogerá este miércoles a las 19.30 horas, una charla sobre el punk, dentro del festival Crápula A Go Go! Bajo el nombre «Punk, el movimiento del milenio: orígenes, estética y filosofía», a cargo del historiador Clemente de Pablos Miguel. La charla abordará el nacimiento del punk en Londres en 1976 y los acontecimientos previos en Nueva York. Se tratará el punk no como un movimiento aislado, sino como una posible reacción sociológica. Se explorará su presencia en otras épocas, como el Romanticismo y la Edad Media. El encuentro invita a quienes deseen comprender su estética, su sociología y su ideología. Para poder participar es necesario inscribirse a través de la web de La Térmica Cultural.

La programación semanal se completa con visitas guiadas, como el jueves y sábado, 17 y 19 de abril, a las 11 horas, habrá un recorrido guiado a la muestra Fuego Verde, bajo el título «Entre helechos». Y el viernes y domingo, 18 y 20 de abril, a esa misma hora, se podrá disfrutar de la visita guiada ‘Compostilla I: nace Endesa’, un recorrido sobre la historia de la primera central térmica de la compañía eléctrica en Ponferrada.