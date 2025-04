El PP insiste con la A-76 al no saber nada de las obras

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Pasado ya de largo el ecuador del mes de abril, nada se sabe de la licitación de las primeras obras de la autovía de Ponferrada a Orense, la A-76, anunciada en varias ocasiones a finales del año pasado y también a principios de este año por responsables del Gobierno central y del PSOE. Ante esta situación de incumplimiento de la palabra dada, desde la oposición también se hace política y los diputados del Grupo Popular Miguel Viso y Cristina Campero han anunciado la presentación en el Parlamento de Galicia de una iniciativa mediante la cual se reclama al Gobierno de España «que impulse de forma inmediata la ejecución de la autovía A-76 entre Ourense y Ponferrada, por tratarse de una infraestructura estratégica para acceder a la Meseta desde el interior de la Comunidad Gallega, columna vertebral de las comarcas de Valdeorras, Quiroga y Lemos de las provincias de Lugo y Ourense», dicen en una nota de prensa. El origen de este último movimiento político, que hasta la fecha no ha dado resultado con otros similares, tuvo su origen en un encuentro mantenido con la portavoz del PP en la vecina comarca de Valdeorras, Inmaculada Rodríguez. Los diputados populares lamentaron «el bloqueo al que está sometiendo el Gobierno de Pedro Sánchez a esta autovía clave para acceder a la Meseta desde el interior de Galicia, situación que cuenta con la complicidad del BNG al aceptar el incumplimiento del pacto que firmaron con los socialistas para situar a Pedro Sánchez en Moncloa». «El Gobierno Central no avanza en la planificación de los tramos necesarios para impulsar la A-76 ni posibilita las inversiones correspondientes», criticaron los diputados populares, que señalaron la negativa del Ministerio de Transportes a facilitar información sobre el estado de la tramitación de esta autopista y las previsiones reales de su ejecución. Viso y Campero recordaron que esta vía rápida fue considerada una prioridad por la patronal de las empresas constructoras (Seopan) en un informe sobre las actuaciones a emprender por el Estado en el horizonte 2024-2035. A esta exigencia se suma el reciente informe elaborado por el Eje Atlántico sobre infraestructuras, en el que se deja claro que, «veinte años después de la inclusión de la A-76, no se ha materializado ni un solo kilómetro".

