Un fuerte aguacero impidió salir a la Soledad en Ponferrada

Un fuerte y persistente aguacero, con frío de termómetro a 6 grados, impedía en la noche de este pasado sábado que saliera la procesión de Nuestra Señora de la Soledad de la iglesia de San Andrés, en Ponferrada. Este año no pudo ser, no pudo desfilar el cortejo de un paso procesional muy querido y seguido por los devotos, pero sí que se celebró un acto alternativo dentro del recinto sacro, en la iglesia de San Andrés, desde donde hoy domingo se espera que salga la procesión de Nuestra Señora de la Encina hacia la plaza del Ayutamiento para celebrar la Pascua con el solemne Encuentro Pascual.

Pese a la lluvia y a lo desapacible de la noche sí que hubo fieles que, con gran emoción, no renunciaron a acercarse a este acto religioso de una de las procesiones más fervorosas de la Semana Santa ponferradina, aún cuando fue suspendida. En ese Sábado Santo nocturno, preludio del Domingo de Pascua, en el casco histórico se veneró a Nuestra Señora de la Soledad. Para hoy se espera que no llueva y que a las once de la mañana pueda salir la procesión del Encuentro.