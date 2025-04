Cuatro días de éxitos musicales en el Crápula a Go Go

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

Moonshine Wagon fue uno de los muchos grupos que participaron esta Semana Santa en la oferta cultural que se ofreció desde la organización del festival Crapula a Go Go. En la imagen de la derecha aparece la peculiar banda tocando en el Marita Gin, con éxito de público, como el resto de conciertos programados, con especial afluencia en el Cocodrilo Negro y Morticia. Fueron cuatro días de música en tres escenarios con 13 bandas incendiarias de lo mejor de la música garage, el rock and roll o el fuzz. Fueron estos últimos cuatro días, horas de fiesta, con música en directo y de vinilo.