Alonso urge a Diputación una capa asfáltica en el vial a San Cristóbal

El teniente de alcalde de Ponferrada, que a su vez es el concejal encargado del área de Medio Rural, Infraestructuras y Turismo, Iván Alonso, ha salido a reivindicar a la Diputación de León una solución urgente y de actuación poco menos que inmediata con fondos propios para solventar el mal estado de los 7,2 kilómetros de carretera que separa en el municipio las localidades de Salas de los Barrios y San Cristóbal. Alonso considera que ahora mismo hay tiempo para poner solución al grave estado del vial, por el que discurrirá la comitiva de camiones que lleva la organización y acompañamiento de la Vuelta Ciclista a España, que pasará por Ponferrada en septiembre, con final en el alto del Morredero.

Alonso espera que les recibe en breve el diputado de Infraesructuras de la Diputación, Roberto Aller, para abordar el problema y dar solución inmediata. Dice Iván Alonso que no sirve cualquier arreglo de esta importante carretera, que da acceso no sólo a los pueblos del municipio de Ponferrada, sino que es clave para el paso de os trabaadores que van y rgresan de las canteras de pizarra de la Cabrera, además del resto de pueblo de esa vecina comarca. Y el teniente alcalde de Ponferrada es claro en la reivindicación: «un riego asfáltico, no. Es necesario fresar el vial y acometere una capa de rodadura de entre 7 y 10 entímetros», dijo.

El concejal de Ponferrada considera que el mal estado del vial está pidiendo a gritos un arreglo como se hizo desde el alto de la Cruz aal Morredero. «¿Tiene que haber un muerto, una desgracia en accidente de trafico, para que haya una actuación de urgencia?», se pregunta Ivaan Alonso, quien se muestra convencido de que el diputado leonés será receptivo y ofrecerá una solución de urgencia a la probemática. Además de las gestiones desde el Ayuntamiento, también se han puesto en movimiento los vecinos de todos los pueblos de la zona, creando una plataforma que no descarta emprender movilizaciones, incluso con el corte del paso de la comitiva.