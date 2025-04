Una edil del PP denuncia que el PSOE le ofreció un sueldo y un trabajo para su hijo por traicionar al alcalde de Ponferrada

La concejala de Mayores y Participación Ciudadana por el PP en el Ayuntamiento de Ponferrada, Mari Crespo, desveló y denunció públicamente este jueves que el PSOE le ofreció un cargo de responsabilidad municipal, con un sueldo, y también un puesto de trabajo para su hijo si traicionaba al alcalde del PP, Marco Morala. Para ello, Crespo dejaría el PP y se pasaría al grupo de no adscritos en la bancada del consistorio, agrandando la minoría del actual equipo de gobierno popular.

Además, según las declaraciones de la edil realizadas esta mañana delante del centro cívico de Fuentesnuevas en una rueda de prensa, ella, Mari Crespo, se pondría al frente de la Junta Vecinal de esta pedanía ponferradina y el actual pedáneo, el socialista José Antonio Cartón, lo dejaría. Así, con todo este movimiento de trasvase político, a través de una moción de censura, el nuevo gobernante del Ayuntamiento de Ponferrada daría solución a las deudas del cementerio y demás cargas tributarias que ahora mismo cuenta esta misma Junta Vecinal de Fuentesnuevas.

Las palabras de Mari Crespo denunciando un ofrecimiento de corrupción política en el Ayuntamiento de Ponferrada fueron las siguientes: "Hay dos propuestas. Si yo entro en la Junta Vecinal de Fuentesnuevas el señor Cartón (José Antonio, actual pedáneo del PSOE), ya no estaría y yo solucionaría el tema. Segundo, hay otra propuesta y es en la cual yo entraría de concejala con otro partido y automáticamente ahí yo cobraría otro sueldo que no estoy cobrando aquí y pasarme a no adscritos. Y la propuesta es irme con ellos y dejar en minoría al PP".

El periodista le pregunta a Crespo lo siguiente: "Para aclararnos, ¿Cartón le propuso que traicionara a Morala?". A lo que la concejala responde textualmente: "No. No ha sido Cartón. Alguien del PSOE me propuso traicionar a Morala. Sí".

El periodista repregunta a Crespo: "¿En qué términos le propusieron esa traición?". Y la concejala del PP responde: "En que yo me haría cargo de la Junta Vecinal (de Fuentesnuevas). Y repito, no estoy mintiendo, porque es cierto lo que estoy diciendo; a parte de eso, yo entraría a formar parte de una concejalía, a parte de eso cobraría otro sueldo , y a parte de todo eso, un trabajo para mi hijo . Y está mal que lo diga, pero mi hijo no necesita un trabajo. Y estoy hablando concretamente de mi hijo, que no estoy mintiendo".

El periodista de nuevo repregunta: "¿Y cómo entraría usted en la Junta Vecinal?". A lo que la concejala Mari Crespo responde: "Pues pregúntele a ellos (a los socialistas). Se disolvería la pedanía, habría elecciones y Cartón (José Antonio, actual pedáneo) sí estaría de acuerdo, porque ya no estaría ahí (de pedáneo)".

Finalmente Mari Crespo manifiesta rotunda que ella no aceptó la propuesta de traición al PP que presuntamente le planteó el PSOE. "Yo no la he aceptado. Eso está clarísimo", dijo, al tiempo que remarcaba que también lo puso en conocimiento del alcalde Marco Morala.

Mari Crespo, que fue pedánea de Fuentesnuevas, hizo estas declaraciones en el contexto de las acusaciones vertidas hace unos días por el actual pedáneo, culpándola de los males económicos de la Junta Vecinal y anunciando ir a los tribunales. Crespo aseguró que el problema de la deuda con la compra de fincas y pago de nichos es cosa del actual pedáneo José Antonio Cartón, al que acusa de negarse a dar solución después de que una sentencia judicial obligue a la propia pedanía a sufragar las deudas. Según Mari Crespo, Cartón es el que tiene que pagar la diferencia de los 92.000 euros hasta los más de 100.000 euros contraídos por la Junta Vecinal con los nichos, solares y otras cargas tributarias, y no el Ayuntamiento de Ponferrada, ni los vecinos de Fuentesnuevas.

En la rueda de prensa, la concejala del PP mostró documentos que, según ella, demuestran que las cuentas que dejó estaban bien y había superávit. También enseñó un escrito del párroco sobre una deuda de 5.249 euros que tiene con ellos pendiente la pedanía de Fuentesnuevas, la que ahora dirige el socialista José Antonio Cartón. Son por la venta de 7 nichos en 2018; 6 nichos en 2019 y la cantidad correspondientes a 15 nichos sin vender en el cementerio viejo.

DECLARACIONES DEL ALCALDE DE PONFERRADA

Tras las declaraciones de Crespo, habló el alcalde de Ponferrada en otro acto al ser preguntado por los periodistas sobre este tema. Marco Morala dijo que "la política berciana nunca defrauda". Y añadía lo siguiente: "Aquí estamos para trabajar por los ciudadanos de Ponferrada, por sacar adelante los proyectos que están ya en fase de contratación, como la adjudicación del asfaltado de Santo Tomás de las Ollas a la Llanada. Y después, las cuestiones de los mentideros políticos no nos deben tampoco descentrar, ni despistar de nuestro principal objetivo, que es trabajar por el interés supremo de los ponferradinos, que es lo que a mí, personalmente me importa por encima de todo. Por delante de todo está el interés general, por encima de los intereses partidistas y de los intereses personales. A partir de ahí, vamos a continuar trabajando y sigo valorando como muy positiva la senda de diálogo, de consenso, de trabajar en proyectos de ciudad para todos los grupos políticos y también para el grupo socialista. Vamos a seguir trabajando en esa senda de diálogo de todas las fuerzas políticas".

POSTURA DEL PSOE

Después de las manifestaciones de la edil del PP, Mari Crespo, anunciando el ofrecimiento por parte de los socialistas de un amaño político con sueldo público de por medio y puesto de trabajo para un familiar, desde las filas del PSOE no hubo el jueves reacción pública oficial. Tanto desde el Partido Socialista, como desde el grupo municipal del PSOE han remitido a los periodistas a lo que diga el socialista Olegario Ramón el viernes. En la convocatoria de prensa prevista para las 9.30 horas en el consistorio se adelanta que Olegario Ramón «estará acompañado de los concejales y concejalas del Grupo Municipal Socialista del Ayto de Ponferrada». Y como asunto cita: «Declaraciones de la Sra. Crespo hacia el PSOE».