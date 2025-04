El PSOE ofrece uno de sus votos a Morala si Mari Crespo deja la disciplina del PP

La denuncia de ayer de la concejala del PP de Ponferrada, Mari Crespo, asegurando que alguien del PSOE le ofreció un mayor sueldo para ella en el Ayuntamiento, hacerse con la Junta Vecinal de Fuentesnuevas y además un trabajo para su hijo a cambio de traicionar a su alcalde, tuvo este viernes la reacción del grupo municipal socialista de la capital berciana. Olegario Ramón, portavoz municipal del PSOE, le dio la vuelta a la tortilla y convirtió la denuncia de la concejala popular Mari Crespo en una acusación contra ella, acompañada de una propuesta al alcalde Marco Morala. El socialista Ramón dijo que Mari Crespo hizo ese anuncio tan grave, que calificó como unas declaraciones "exóticas" y "cómicas", para meter presión al alcalde Marco Morala y conseguir de él una mayor dedicación municipal acompañada de un sueldo mayor.

Por eso, para evitar problemas de transfuguismo político o cualquier movimiento que vaya dirigido a colmar intereses particulares de algún concejal, desde el grupo municipal socialista de Ponferrada se ofreció a Morala darle el voto de un concejal socialista al PP para "los temas de importancia" de Ponferrada si Mari Crespo abandona la disciplina de voto del alcalde. Preguntado Olegario Ramón si entre los temas de importancia y relevancia para la ciudad y el municipio estaban desde el PSOE apoyar los presupuestos, el concejal socialista aseguró que sí, que los populares compensarían la marcha de Crespo del PP con un voto de apoyo de las filas del PSOE. Eso sí, independientemente de que los socialistas negociaran el resto de votos del presupuesto con Morala.

Con estos precedentes, Olegario Ramón pidió al alcalde “que no ceda al chantaje” de Mari Crespo y a cambio le ofrece que uno de los suyos “vote en sintonía con el equipo de gobierno”. Estas fueron las palabras de Olegario Ramón: “Al señor alcalde le digo que no acepte ningún chantaje de la señora Mari Crespo, bien sea para que no se solucione el problema de Fuentesnuevas, bien ya sea para tener una dedicación económicamente más importante, que no acepte ningún chantaje. Que no entre a eso. Que si quiere chantajearle diciendo películas, como la que dijo ayer (en alusión a la denuncia de ofrecimiento del PSOE de un sueldo y trabajo para su hijo), que se vaya como concejala no adscrita, que en los temas importantes un voto del PSOE va a ir en la línea de lo que vote el equipo de gobierno, para que no tenga que entrar a ningún chantaje el alcalde”.

Ramón negó que el PSOE estuviera detrás de un amaño político con Crespo para ahondar en la minoría política del PP en Ponferrada. "No nos chupamos el dedo, sabemos de lo que se trata", enfatizaba el portavoz socialista, y añadía que lo denunciado por Crespo "no es creíble, es falso y sólo busca el rédito personal".

Preguntado por si ante una declaraciones tan graves de corrupción política, acudirían a los tribunales, Olegario Ramón aseguró que lo han puesto en conocimiento de los servicios jurídicos del PSOE, lo valorarían y ya decidirían.

En el tono de perfil bajo de Olegario Ramón con su ofrecimiento al alcalde y también del propio regidor Marco Morala, apelando ambos al diálogo y entendimiento en los asuntos importantes, se interpreta que los dos quieren pasar página y encontrar una solución con el delicado asunto de la deuda del cementerio de la pedanía de Fuentesnuevas.