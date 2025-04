David Pacios recuerda que se informó a todos los comerciantes

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El concejal de Comercio del Ayuntamiento de Ponferrada, David Pacios, se mostró este viernes sorprendido ante “el revuelo” montado por el mantenimiento del mercado exterior que se mantuvo el pasado 23 de abril, a pesar de ser jornada festiva, cuando habitualmente se suele trasladar al día anterior. Pacios afirmó que ese hecho responde a una petición de los propios comerciantes de los puestos exteriores y que los del mercado interior conocían desde el 12 de abril.

Así se pronunció este viernes Pacios tras las numerosas quejas surgidas entre los comerciantes interiores del Mercado de Abastos, quienes sí cerraron sus puestos esa jornada festiva y acusaron al concejal de no haber dialogado con ellos y de haber “bloqueado” los comentarios del grupo de whatsapp. También desde el PSOE acusaron a Pacios de “no dialogar e imponer» su criterio. El concejal negó este hecho y afirmó que su teléfono siempre está disponible para todos. “Me han llamado a cualquier hora y día porque se ha estropeado algo y ahí he estado. Todo el que ha tenido un problema me ha llamado e intentado resolverlo”, dijo.

En cuanto al mantenimiento de ese mercado el 23 de abril, Pacios dijo se trata de una circunstancia excepcional y que responde a la petición de los comerciantes exteriores, casi 300, quienes en numerosas ocasiones pidieron que se mantenga el mercado cuando coincida en fiesta porque para ellos cambiarlo supone pérdidas. «Cuando se cambia un mercado de día coincide que hay otros en otros lugares y se suele respetar el mercado principal», explicó Pacios.