«Endesa ha dejado al Bierzo con una mano delante y otra detrás»

—En sus primeras declaraciones tras su reelección se han quejado de que los proyectos del plan Futur-e de Endesa están cogiendo polvo. Y se supone que eran la compensación por el cierre de la térmica de Cubillos. ¿Podemos esperar algo?

—Lo que te quedan son dudas de que se pueda esperar algo. En otras zonas donde han cerrado las centrales como As Pontes, se han comprometido a hacer cosas y se están haciendo. Aquí se montó ese concurso de proyectos y al final no sabemos si se van a hacer o no. Y aunque se hicieran, no van a absorber los puestos de trabajo que se perdieron con el cierre de la central. No van a compensar esos proyectos el cierre de la central. Había un proyecto sobre baterías, un almacén de palas eólicas, alguno de Viloria para utilizar uno de los hornos, pero son proyectos muy inciertos. En lugar de fabricar baterías eléctricas se iban a recoger y parece que fuéramos el pueblo del recicle en vez de el de la generación o la creación.

—¿Decepcionado con Endesa?

—Decepcionado. Yo lo comparon con los romanos. Ha pasado lo mismo que cuando vinieron los romanos a Las Médulas, se llevaron el oro y nos dejaron los picachos, aunque ahora los estamos utilizando. Pues Endesa ha hecho lo mismo. Han utilizado los recuros de nuestra zona, como las minas y el carbón, para generar energía, y aunque Endesa empezó aquí y lo debería tener en consideración, al final ha cerrado (la térmica) y nos ha dejado con una mano delante y otra detrás.

—Ha vuelto a reclamar una reindustrialización del Bierzo. Acabado el carbón, ¿a partir de qué se puede reindustrializar la comarca? Hablamos mucho de hidrógeno verde, de parques solares, o parques eólicos, que generan un rechazo por el aluvión de proyectos.

—La reindustrialización tiene que pasar por diversificar. No podemos centrarnos en un solo sector. La experiencia la hemos tenido con el carbón. Es verdad que generó muchos puestos de trabajo, pero una vez que ha cerrado y ha desaparecido no ha habido otra alternativa. No se puede cometer el mismo error y apostarlo todo a las energías limpias, generar palas eólicos o los rotores que en su día hacía Vestas. Si eso falla, hay que tener otro sector. Y hablo de industria no solo dedicada al medio ambiente o lo sostenible, el horno de Tvitec sería una buen arranque para nuestra comarca y hay un dinero que comprometieron el Gobierno de España y la Junta de Castilla y León que todavía no ha llegado. Y va a generar 400 empleos supuestamente directos y a funcionar 24 horas al día y 365 días al año. Alrededor de ese horno se van a generar un montón de empleos. Y también está ese proyecto del combustible de los aviones en el Bayo. Cuando hablamos de diversificar, también hablamos del sector agropecuario, porque nadie tiene las denominaciones de origen que hay en el Bierzo. Nos falta comercializarlas o contar con una central de recursos. Así abaratas costes y puedes ser más competitivo.

—¿A qué atribuye el retraso de las ayudas al horno de Tvitec, que sería como cumplir un poquito de aquel viejo sueño de Lazúrtegui de contar con una siderurgia en el Bierzo?

—Cuando los proyectos tienen su estudio y se ve que son viables, todo es voluntad política. Y aquí hay muy poca. Nuestros políticos tienen muy poco peso ahí arriba. Asturias sí tiene esa fuerza y allí sí se están llevando proyectos de Transición.

—Sin AVE, con el lazo del Manzanal estrangulando el transporte ferroviario, la A-76 que es una carretera eterna y la Ponferrada-La Espina que quizá sea una carretera fantasma, ha insistido en pedir infraestructuras al Gobierno y a la Junta, que no se ponga de perfil.

—Para que una zona se desarrolle y las empresas vengan, se necesitan infraestructuas. Y aquí carecemos de ella. Solo tenemos la A-6 y a veces pienso que ha sido una trinchera que nos ha dividido, con Asturias a un lado y Galicia a otro. Ahora mismo, la mercancía se mueve a través del ferrocarril para llegar a los puertos. Abaratas costes y eres más competitivo. Es vital resolver el nudo del Manzanal y que se ejecute de una vez el Corredor Atlántico. Porque nos han pasado por delante. Cuando aquí empezábamos a hablar de este Corredor Atlántico, en el Mediterráneo ya prácticamente lo tenían adjudicado. Siempre hemos ido por detrás. En el Bierzo estamos cometiendo un error porque nos hemos conformado. Nos han dicho que ya no va a venir el AVE y lo damos por hecho. Ya no pedimos el AVE, y yo el primero, que estoy pidiendo el Corredor y me conformo conque se resuelva el nudo del Manzanal y se reduzca el trayecto en veinte minutos para que se saquen las mercancías. Hemos perdido la parte reivindicativa. También Emobi iba generar no se cuantos puestos, decía Quiñones en campaña y está cerrado. El Bierzo es la comarca de las promesas electorales incumplidos. De lo que prometen en campaña a lo que hacen, no llega ni al diez por ciento.