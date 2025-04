Atrapados en el tren en el monte de Viloria, sin saber bien dónde estaban y auxiliados por los vecinos

Decenas de pasajeros del tren que cubre la línea Vigo-Barcelona quedaron atrapados en medio del monte en el pueblo de Viloria (Castropodame) cuando España se fundió a negro. Sin apenas cobertura telefónica ni conexión a Internet por las dificultades propias de la zona y la orografía -además de las condiciones impuestas por el gran apagón- la mayoría desconocía su paradero y no fue hasta que no vieron a un vecino de este pueblo y a su sobrina cuando se percataron de que no estaban lejos de un núcleo poblacional. Eran alrededor de las 14.30 horas, llevaban dos horas en el interior del vehículo y no tenían permiso para salir, relata una de las primeras vecinas que llegó para prestarles apoyo.

Sí, vecinos de Viloria se implicaron decididamente hasta la llegada de la Guardia Civil, que se produjo alrededor de las cinco de la tarde, según el relato de los testigos. Para entonces, el revisor ya había dado permiso al pasaje para apearse del tren y muchos de los pasajeros habían emprendido la marcha a pie en busca de las estaciones de trenes y autobuses de Bembibre, que dista a unos cinco kilómetros de donde quedaron bloqueados. Lo hicieron a través de un pista forestal que discurre paralela a la vía del ferrocarril.

"Mi tío y mi hija habían salido a pasear y al cruzar el paso a nivel de Viloria vieron un tren parado a lo lejos, en una zona forestal a la que solo se puede acceder con un todoterreno o un coche viejo. Se acercaron hasta allí y cuando los pasajeros los vieron empezaron a gritar ¡Un hombre y una niña. Un hombre y una niña. Tiene que haber un pueblo cerca!", cuenta la vecina que ha hablado con este periódico.

Habiendo agotado todas las existencias del bar del tren y sin saber muy bien qué estaba pasando (solo alguna compañía telefónica tiene cobertura, y poca, en esa zona), los pasajeros atrapados empezaron a ponerse nerviosos y a querer marchar a pie. Algunos contactaron con conocidos residentes en León y/o Ponferrada, con los que quedaron en las estaciones de Bembibre para ser recogidos. De ahí que quisieran marcharse. Los vecinos de Viloria hicieron también de taxistas, recogiendo a algunas personas y acercándolas a su destino. "Yo lleve a un joven de Murcia y a una chica de León hasta la estación de autobuses de Bembibre. Tenía conocidos en León y Ponferrada y me dijeron que iban a venir a buscarlos. También a un matrimonio muy mayor que estaba haciendo el trayecto a pie. En total daría diez o doce viajes para trasladar a personas", relata la misma vecina.

Aunque la Guardia Civil llegó a la zona sobre las 17.00 horas, no fue hasta las 19.00 horas cuando empezaron a evacuar a los pasajeros que todavía quedaban allí, tanto en coches patrulla como en vehículos de Cruz Roja, aseguran los testigos. Por eso a muchos se les vio pasar a pie por Viloria, donde les ofrecían agua y algo para comer. Al final, la decisión fue que todos se reunieran en la estación de tren de Bembibre, desde donde se fletarían varios autobuses. Hubo quien sufrió golpes de calor y problemas derivados del estrés propio de la situación vivida. Esos fueron atendidos por personal sanitario.

La situación se complicó para todos (pasajeros y vecinos) sobre las seis de la tarde, cuando la comunicación telefónica e Internet se perdieron por completo y ha sido hoy a las 11.15 horas cuando se han llevado el tren varado hasta la estación de Bembibre.