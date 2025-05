El pintor berciano David Rodrigo llega a Madrid

El pintor berciano David Rodrigo llega a las galerías comerciales de Madrid. Hasta el próximo 10 de mayo expone en Mados, ubicada en la Calle Conde Xiquera, 12. Licenciado en Bellas Artes, en la especialidad de conservación y restauración de bienes culturales, tiene una larga trayectoria en el mundo de la pintura.

«Madrid conforma la mayoría de redes artísticas para que un autor se pueda manifestar en cualquiera de sus facetas. No cabe duda de que es el centro neurálgico de la expresión artística nacional y la repercusión e importancia que conlleva no es igual que en salas o centros expositivos culturales de otras poblaciones . Para mí, esta muestra en Madrid es importante, no la estaba buscando, por lo que me llegó de sorpresa y está siendo una especie de tributo a mi madurez artística. Estoy consiguiendo en poco tiempo contactos profesionales y sinergias con personas y entidades, que de no ser en Madrid; sería más complicado obtenerlos», explica el autor.

A primera vista, su obra puede clasificarse como expresionismo abstracto. «Ciertamente hay similitudes con este movimiento, aunque en mi pintura hay una preocupación constante por anclar mis imágenes en un referente real y plasmarlo con el título de las obras. Me gusta mucho alinear mis creaciones dentro de la llamada Abstracción Lírica, es decir, intentar que la pintura respire poesía por los cuatro costados, tanto a la manera clásica, midiendo los versos, como a la manera contemporánea creando el caos o interrumpiendo la calma de rimas inventadas».

Desde niño, David Rodrigo ha intentado plasmar mediante el dibujo y la pintura todas mis inquietudes e incertidumbres. «Todo creador mantiene latentes en su memoria las vivencias del pasado. Es en el momento mágico de concebir una obra, cuando te nutres de tu imaginario de referencia donde habitan los recuerdos. La esencia», comenta.

Los colores del Bierzo han tenido siempre influencia en su obra. Recuerda un cuadro, «Territorio berciano». «La gama espectral comienza en su parte superior con un azul cerúleo de nuestro cielo que avanza hacia la mitad del lienzo amalgamándose con un gris brumoso y claro que va convirtiéndose en gris antracita de nuestro carbón con pequeños reflejos anaranjados recordando a nuestras médulas. El lienzo llega por fin al negro carbón, con interrupciones horizontales de claridad suma en blancos y verde agua; terminando de nuevo en un negro esta vez llamado negro humo».

El panorama actual del arte, en su opinión, es indescifrable «Cada uno tiene que saber escoger sus resquicios y no perder el rumbo por cuestiones de éxito o modas que al final acaban degradando la propia esencia del creador».