CB denuncia de nuevo la parálisis del Consejo tras dos años sin presupuesto

Coalición por el Bierzo volvió a denunciar este mártes la parálisis que a su juicio vive el Consejo Comarcal del Bierzo, una institución que lleva casi dos años sin presupuestos, desde que accedió al gobierno de la institución el PSOE, con mayoría absoluta. y bajo la presidencia de Olegario Ramón.

Los bercianistas aseguran que el Consejo lleva «659 días vegetando con cuentas prorrogadas, en un coma administrativo» debido a la «falta de voluntad» de Ramón. «Claro que elaborar un presupuesto no es una tarea fácil, pero resulta escandaloso que una administración con mayoría absoluta no haya sabido o querido desbloquear una tarea que otras muchas instituciones, con menos recursos, sí logran sacar adelante, año tras año», afirman.

Los bercianistas se preguntan cuál es la causa. «Según el propio Ramón, no es su incapacidad política ni su inacción, sino la complejidad técnica del presupuesto. Claro que elaborar un presupuesto no es una tarea fácil, pero resulta escandaloso que una administración con mayoría absoluta no haya sabido o querido desbloquear una tarea que otras muchas instituciones, con menos recursos sí logran sacar adelante, año tras año», afirman en una nota.

Coalición por el Bierzo recuerda que el pasado mes de enero registraron un borrador de presupuestos al que el presidente comarcal no ha hecho caso. «Han pasado más de tres meses desde que denunciamos la falta de presupuesto. ¿Cuál ha sido la respuesta en todo ese tiempo? Ninguna», afirma el partido. «Solo excusas y desdén. Lo más sorprendente es que, mientras el presidente se atrinchera en tecnicismos para justificar su inacción, Coalición por el Bierzo ha elaborado y registrado un borrador, aunque el presidente menosprecie el trabajo, porque, como él dice, el presupuesto es un documento complejo, extenso, que necesita de un arduo trabajo técnico, no algo que, según insinúa con altanería, pueda improvisarse con «cuatro números», como si en El Bierzo la inteligencia fuera patrimonio exclusivo de él y los demás hablaramos por hablar», añaden.

Los bercianistas acusan al presidente del Consejo de atacarles, criticarles y descalificarles. «En lugar de agradecer que alguien se haya tomado la molestia de hacer el trabajo que él debería haber liderado desde el principio, Olegario Ramón opta por la estrategia del ventilador: criticar, descalificar y lanzar pullas. Todo, menos asumir responsabilidades, todo menos trabajar», lamentan.

Por eso creen que el Consejo Comarcal está «sin rumbo, con una mayoría absoluta de Olegario Ramón que ha servido, hasta ahora, solo para justificar la inacción y ocultar la parálisis», concluye.