UGT exige al Gobierno y a la Junta que presionen a Endesa para que compense al Bierzo por el cierre de la térmica

El congreso que este viernes renueva la ejecutiva de la federación de Industria, Construcción y Agro (Fica) de UGT en el Bierzo ya ha servido para que el sindicato haga un llamamiento al Gobierno central y también a la Junta de Castilla y León para que presionen a la empresa Endesa y que cumpla con el compromiso de compensar al Bierzo por el cierre de la central térmica de Compostilla II en Cubillos del Sil. Ante la falta de noticias de los proyectos del Plan Futur-e, el secretario saliente, Manuel Cuadrado, lamentó la falta de industrias alternativas al carbón. "¿Quién le puede decir Endesa que apueste por la reindustrialización? Los Gobiernos", se respondió a sí mismo Cuadrado.

El sindicalista, que se aparta de la dirección de Fica UGT Bierzo después de 23 años y está mañana respaldaba la candidatura de Jorge Díez para sucederle, dirigió sus críticas en primer lugar a la Junta, la administración más cercana, porque "está callada ante esta situación". Tanto Cuadrado, como Díez y la secretaria general de Fica UGT en Castilla y León, Sandra Vega Hernández, reclamaron unidad a las administraciones y a los dos grandes partidos, PSOE y PP, para afrontar el futuro de la Industria en un momento en que la guerra arancelaria supone una amenaza para el sector. Animaron a superar "la división interna".

"Si no hay una apuesta por la industria, no hay empleo de calidad", recalcó Vega Hernández, que pidió "al PP y al PSOE que se unan" para sacar adelante un Pacto de Estado por la Industria. "Sin Industria no somos nada", afirmó.

Jorge Díez lamentó "las falsas promesas" que ha recibido el Bierzo con el final de la minería. "Las infraestructuras que se hicieron en su día se están cayendo. Solo hace falta ver cómo está la A-6 a las que se le están cayendo hasta los puentes", se quejó. Díez entiende que quizá ha llegado el momento de que los trabajadores vuelvan a echarse a la calle para defender sus derechos. "A los mineros nos llamaban terroristas y sin vergüenzas porque cortábamos la carretera, pero está claro que todos los derechos sociales solo se han conseguido luchando", afirmó el que se postula como sucesor de Cuadrado en el sindicato Fica UGT.

Díez se refirió además al reciente apagón general en España y Portugal y sin pronunciarse sobre las causas, recordó que en UGT, ante el cierre de la minería "nuestro lema era dejar una reserva estratégica para ofrecer garantías de suministro y de seguridad energética", porque la energía térmica, aunque fuera "algo residual" ayuda a compensar las oscilaciones de otras fuentes del mix energético "y que no hubiera un cero".