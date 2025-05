El PSOE lleva al contencioso la venta del solar del viejo cuartel de Ponferrada

Publicado por ICAL Ponferrada Creado: Actualizado:

El grupo municipal socialista de Ponferrada presentó su anunciado recurso contencioso-administrativo contra la venta del solar del antiguo cuartel de la Guardia Civil. El portavoz, Olegario Ramón, insistió en que que la operación “no solo es jurídicamente discutible, sino que representa una actuación despreciable desde el punto de vista ético”, en la que se ”malvende el patrimonio que pertenece a toda la ciudadanía”.

Los socialistas consideran que existen “razonamientos jurídicos relevantes” para anular esta venta que consideran “éticamente inaceptable”, ya que el solar se ha vendido por debajo de su valor, ”algo que nunca haría ningún particular con su propio patrimonio», dice el portavoz del PSOE en la capital berciana.»Estamos seguros de que el señor alcalde no vendería su vivienda por la mitad del precio de mercado, pero eso es lo que ha hecho con un bien que es de todos”, añadió. El PSOE subraya que el solar es utilizado por la ciudadanía como aparcamiento y tiene una función de servicio público. «Esta decisión no responde al interés general, sino a una necesidad de obtención de fondos para continuar con su política de derroches”, denuncia.