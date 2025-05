La revuelta social contra la "invasión eólica" se asienta en el Bierzo Oeste y pide la Red Natura 2000

El movimiento ciudadano y social toma de nuevo las riendas para proteger el paisaje del Bierzo, sus ecosistemas y los valores naturales que hacen de la comarca un lugar único, aunque desprotegido. La entidad ‘ConCiencia Seo Selmo, territorio a proteger’ se ha presentado oficialmente en sociedad tras anunciar, hace unos días, su creación. Impulsada por la Universidad de León, la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica y la Bodega Descendientes de J. Palacios y respaldada por otras asociaciones y colectivos que defienden los mismos valores, esta nueva plataforma tiene un objetivo claro: proteger el entorno amenazado de la Peña del Seo y el río Selmo y hacerlo bajo el paraguas de la Red Natura 2000. Saben que es difícil, pero lucharán por ello y la base será, de momento, un inventario de la flora, la fauna y los hongos en el que ya está trabajando la ULE y que se presentará ante la Junta de Castilla y León.

Detrás de este proyecto hay gente preparada que conoce bien el terreno que defiende, en los municipios de Barjas, Corullón, Oencia, Sobrado, Trabadelo, Vega de Valcarde y Villafranca del Bierzo. Una isla que, en los años 90, quedó sin protección por intereses de la industria minera; pero que está rodeada de espacios que sí tienen garantías. Concretamente, dos reservas de la biosfera y un parque natural: Ancares, Courel y la Sierra de la Encina de la Lastra. La idea de los impulsores de esta acción encaminada a proteger el espacio desde un punto de vista ecológico, pero también por sus valores paisajísticos, es que los municipios bercianos afectados por este vacío protector se sumen a otros de iguales condiciones que sí los tienen en Galicia (Rubiá, Vilamartín y O Barco de Valdeorras, Quiroga y Folgoso do Courel.

La Universidad de León, la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica y la bodega Descendientes de J. Palacios son los impulsores de este proyecto.L. DE LA MATA

«Este es un proyecto en el que llevamos trabajando más de seis meses y nace, en conjunto con la Universidad de León, para proteger una zona que ha quedado en tierra de nadie, rodeada de zonas protegidas», explicó el bodeguero Ricardo Pérez Palacios. Fue en las instalaciones de su bodega en Corullón donde tuvo lugar la puesta de largo de ConCiencia Seo Selmo. Él mismo elevó el valor ecológico de la zona, pero también subrayó la importancia de la preservación del paisaje para el sector de la viticultura. No en vano, de Corullón salen las uvas de los hasta ahora mejores vinos reconocidos del Bierzo y la «invasión eólica», como el propio Pérez Palacios la definió, es la amenaza más grave para ese valor.

No es esta la única zona del Bierzo para la que se ha pedido la ampliación de la Red Natura 2000. También el Alto Sil y Gistredo lo pretenden para evitar de facto las amenazas de proyectos de energías renovables promovidos por grandes multinacionales que ya han intentado hacer de esta zona un gran polígono industrial y han sido frenadas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Eso sí, de momento la Junta de Castilla y León no contempla esa protección, argumentando que ya existen mecanismos eficaces para ofrecer garantías; aunque ello no impida la presentación de proyectos eólicos y obligue a las entidades locales, a las asociaciones y a los colectivos que velan por el medio ambiente berciano a emprender batallas administrativas continuas.