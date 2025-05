«Vamos a ser el país que produzca el hidrógeno más barato, tras China»

La Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden ya no es lo que era, sin dejar de ser del todo lo que fue. Así afronta entidad el cambio en sus objetivos hacia el desarrollo y testeo de nuevas tecnologías energéticas y el uso del hidrógeno verde sin olvidar que la descarbonización para la que nació, un día como ayer hizo 19 años, sigue siendo un objetivo, aunque la captura y almacenamiento del CO2 ya no sea la prioridad. La asesoría en la creación de comunidades energéticas y la lucha contra la despoblación, además de una potente agenda cultural de la fundación, fueron otros temas de la entrevista que la directora de la Ciuden desde hace dos años, Yasodhara López, ofreció a La 8 Bierzo y Diario de León en el programa que emitió en la noche del lunes la cadena de televisión.

El metanol y la contratación

Asociaciones para la innovación. Es el nombre que recibe la nueva fórmula empleada por la Ciuden para seleccionar y contratar a la empresas de su planta experimental de metanol. Una forma, cuenta Yasodhara López de sacar a licitación los contratos adaptados a las necesidades de cada proyecto tras una serie de reuniones previas con las empresas tecnológicas, «por separado, porque tienen acuerdos de confidencialidad», para acertar con el proveedor.

Hidrógeno verde

Producir a finales de año. «Estaremos produciendo hidrógeno verde a finales de año», asegura la directora de la Ciuden, ya sea usado en forma de metanol o de gas sintético. «A finales del verano llegará el electrolizador PEN de hidrógeno con capacidad para cinco kilos por hora y luego el electrolizador Soec, que es una tecnología en fase de desarrollo que todavía puede dar problemas». Y por eso se va a testear en la Ciuden antes de que las empresas se lance a producirlo. Porque el hidrógeno «es el vector energético que va a cobrar más importancia». Y en España estamos bien situados. «Vamos a ser el país que produzca el hidrógeno más barato, por detrás de China», afirma convencida Yasodhara López. No en vano, España acapara el 20 por ciento de los proyectos de hidrógeno verde de la Unión Europea, afirma.

Apuesta del gobierno

El crecimiento de la Ciuden. «La Fundación ha crecido», afirma cuando se le pregunta qué fue de aquellos primeros objetivos de descarbonizar la economía con los proyectos de captura y almacenamiento de CO2, en unos años en los que el carbón estaba vivo. La descarbonización, asegura, sigue siendo un objetivo, aunque por otras vías como las energías renovables y el hidrógeno. «La Ciuden ha cambiado mucho, justo hoy cumplidos 19 años», no solo porque su ámbito de actuación ya sea nacional e internacional y no solo en Castilla y León. Aunque en el pasado haya habido un periodo en el que se planteó su disolución, hoy la Ciuden «es una apuesta fuerte». «Cuarenta y dos millones de euros de presupuesto no son una apuesta pequeña del Gobierno», recalca la directora de la entidad.

Faceta cultural y técnica

Comunicar lo que se hace. «Me alegra que la parte cultural lo esté haciendo tan bien», dice López de la visibilidad que tiene la actividad que se desarrolla en la Fábrica de Luz y en la Térmica Cultural, frente a la más técnica del centro tecnológico de Cubillos del Sil, que comunica menos. Y hay razones. «Estamos en un punto delicado. Nos están llegando los equipos y a la gente hay que dejarla trabajar». Después de todo, el centro de Cubillos «es una instalación industrial» y las visitas deben cumplir unos protocolos. «Primero tenemos que reconvertir la instalación y luego nos abrirermos», afirma. Sobre la diferencia de visitantes entre las térmicas culturales y el Castillo de Ponferrada, recuerda que hay una entrada conjunta y lo ideal que que la fortaleza «retroalimente» a otros atractivos.

Reto demográfico

c Apoyo a las comunidades energéticas. «El Nodo Central de Cubillos de los centros de innovación territorial ha ayudado a 20 proyectos en menos de seis meses», afirma López de la vertiete de trabajo en favor del Reto Demográfico. El apoyo a la creación de comunidades energéticas, que tanta independencia da a hogares y empresas ha servido para que ya se hayan creado tres en el Bierzo (Pobladura de las Regueras, Lillo del Bieroz y Cubillos, otra más en la provincia y más en Orense. «La tramitación es complicada», reconoce la directora de la Ciuden. Pero cuando empiece a funcionar la primera, su experiencia servirá de ejemplo.

Ayudas a proyectos

Optimismo con el Ponfeblino. «El Ponfeblino llega, estoy convencida», dice sobre los proyectos que han recibido fondos europeos. De las ayudas en las que participa el Instituto de Transición Justa, con una última línea de 25 millones para infraestructuras, «hay muchos proyectos que se han quedado fuera, no por que no cumplieran los requisitos, eran perfectos, sino porque no había presupuesto para todos». Para los fondos empresariales hay en toda España 600 proyectos «que podrían presentarse».

