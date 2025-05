Los votos del PP, PSOE y CB logran un acuerdo "histórico" al aprobar el Reglamento Interno de Ponferrada

El diálogo y la negociación con ánimo de entendimiento de partidos con proyección política opuesta como el PP y el PSOE ha permitido que la corporación de Ponferrada aprobase este viernes en pleno un documento de 153 artículos en el que, como Reglamento Interno, regula el funcionamiento de los órganos de trabajo de los grupos políticos de las próximas corporaciones de la capital berciana. Pone coto al elevado poder de los tránsfugas, regula en base una regla de tres vinculada al censo poblacional el sueldo de los próximos alcaldes, concejales y grupos políticos, sienta norma sobre las dedicaciones exclusivas de los concejales, no pudiendo superar el 75% del sueldo del regidor, y así una serie de mejoras en materia de información y transparencia de la gestión del Ayuntamiento.

La aprobación provisional del Reglamento Interno del Ayuntamiento de Ponferrada fue posible gracias a los votos del PP de Marco Morala, los bercianistas de CB de Iván Alonso y los del PSOE que lidera Olegario Ramón, con la abstención de Vox.

El popular Luis Antonio Moreno recordó que han sido varios los intentos en años y nunca llegó a buen puerto hasta hoy. El texto regula desde la constitución de la corporación, todo lo que tiene que ver con grupos políticos, se detallan derechos, retribuciones y responsabilidades. Se habla de la regulación del alcalde y competencias de concejales delegados. Son 153 artículos que contienen todos los órganos de gobierno. "En cuanto a las retribuciones, por fin se pone fin a la demagogia que se generaba con los salarios y retribuciones. Se cierra así el debate y es algo que ganamos todo, la clase política, dejando fuera el espectáculo. Hay una regulación muy austera de los salarios". Dijo que "el margen que da la ley es amplio en importe y lo que hacemos es controlarlo. Todos deben cobrar por trabajar, ni mucho, ni poco y en ese punto de unión nos hemos encontrado". Los efectos económicos entran en el vigor en el mandato 2027. "Es un documento vivo que sienta las bases de lo que queremos que sea el funcionamiento interno del Ayuntamiento", señaló tras agradecer el trabajo de las concejalas Mabel Fernández y Silvia Blanco, más la secretaria.

Por su parte, Olegario Ramón destacó la importancia de contar con un reglamento interno, "porque da certezas y evita situaciones que por su demagogia resultan desagradables". "Lo intentamos en el mandato pasado, pero entendíamos que era necesario que contara con el máximo respaldo posible, y como no había acuerdo preferimos no aprobarlo. Resuelve con mesura, aumenta la transparencia y regula más detalles de los concejales no adscritos para evitar los supuestos de transfuguismo y no dar a uno de ellos un derecho que no tenga. Se regulan nuevas comisiones, como las de investigación. Se regula la participación a distancia en los plenos. También no hay que avergonzarse de las medidas económicas. El salario del alcalde se regula con moderación, con la idea de establecer su sueldo por el número de habitantes. establecimos el límite de la población que es proporcional y sirve de límite de los concejales, que es el 75% del sueldo del alcalde. Las dedicaciones exclusivos son 8 más del equipo de gobierno y 1 de la oposición. Regula también el tema de los grupos y delimita posibles subvenciones. Es un día importante, que en tiempos complicados baja el suflé", señalaba el portavoz del PSOE.

El bercianista Iván Alonso, con el documento del Reglamento Interno del Ayuntamiento de Ponferrada.LUIS DE LA MATA

Por su parte, el bercianista Iván Alonso dijo que apuestan por este reglamento de funcionamiento interno. "También impulsamos el que existe el Consejo Comarcal. El primer pleno de las corporaciones se presta a la demagogia. Ya era hora que tras 46 años de democracia. Vox solo sabe llorar y pudo colaborar. Respalda el derecho a la información, que el primer partido de la oposición tenga dedicación al control de gobierno, que los grupos tengan medios, que se hable de las indemnizaciones, no solo del sueldo del alcalde o las indemnizaciones por asistencia a plenos, comisiones y junta de portavoces", señaló Alonso al que confesó que le queda sensación agriculce porque hay quien dice que "si nos ponemos de acuerdo nos critican y si no hay acuerdo en 46 años también nos critican". "Este reglamento está hecho con todos los parabienes técnicos, gracias a la Secretaría", remarcó, después de un encontronazo con la concejala de Vox que reprochaba el enriquecimiento con los sueldos municipales. Iván Alonso le recordó a la edil de Vox, Patricia González que "Carlos Pollán gana 20.000 euros más que el presidente dela Junta" y Luis Antonio Moreno le recordó que cuando apoyaban al equipo de gobierno no citó nunca la crítica de los sueldos.

La portavoz del grupo municipal Vox, Patricia González, se quejó de que no pudieron participar. "Entiendo que no nos hayan llamado, porque con los chanchullos del bipartidismo ya sabían que no íbamos a estar de acuerdo", dijo. Se quejó de la dedicación exclusiva para el jefe de la oposición. Si gobierna el PP se la da al PSOE y si gobierna el PSOE le da la paquita al PP. Viven de la sopa boba y por eso no quieren a otros. Son unas bandas de saqueadores que se complementan. Vienen a saquear el dinero del pueblo", declaró.

El portavoz socialista Olegario Ramón junto con alguno de sus concejales minutos antes de empezar el pleno de Ponferrada.LUIS DE LA MATA

Debate político aparte, el Ayuntamiento de Ponferrada cuenta ya con la aprobación de su primer Reglamento Interno desde que existe democracia, que viene a ser algo así como la Constitución o texto que agrupa una serie de normas por las que se regirán las próximas corporaciones del municipio, a partir de 2027, a la hora de organizarse para gestionar mejor los fondos públicos.

El tema no es menor, dado que, como decía el alcalde, el popular Marco Morala, que ha agradecido la colaboración y ayuda, y ha dado también pleno protagonismo al grupo socialista que dirige Olegario Ramón, se trata de "un hecho histórico" que trasciende en el tiempo.

Regula no sólo los emolumentos que cobrarán grupos políticos, los alcaldes y concejales de las próximas corporaciones, en función del número de habitantes, sino también la transparencia informativa y el coto al protagonismo que pudiera tener un concejal tránsfuga, que con su voto pudiera desequilibrar por temas económicos la correlación de fuerzas políticas dimanadas del voto ciudadano en las urnas. El asunto salió adelante con los votos del PP de Morala, los bercianistas de CB de Iván Alonso y los socialistas de Olegario Ramón.

Marco Morala cerraba el pleno con su intervención sobre este tema. Dijo que es "un punto trascendente, fruto del esfuerzo de consenso y voluntad de diálogo, hablando y no imponiendo". Señalaba que no se trata de salvar una situación coyuntural para un mandato, dado que está llamado a perdurar, "dejando las cosas claras para cualquier cambio de orientación política". "Es una cuestión de municipio. Nace con vocación de servir a este momento y adaptarse a cambios sociales y tecnológicos; da libertad y seguridad jurídica, y sobre todo transparencia", remarcó.

Morala recalcaba que es un hecho histórico, por ser su primer reglamento y dijo que "no es mérito de la alcaldía, es un acierto de la corporación". Indicaba que con este reglamento aprobado con la ayuda de partidos divergentes se constata que "en la diferencia hay predisposición a encontrar acuerdos" y "se hace servicio a la democracia". "No hay democracia de calidad sin equipos dinámicos y contraste de opiniones de los grupos políticos", enfatizaba. Morala resaltaba que "lo importante hoy no es ponernos medallas sino ponernos más al servicio de la ciudadanía. Este reglamento es un mecanismo de gestión más ágil y de control político, con máxima transparencia. Es un tema vital", resaltó. Por eso, incidía en que "la desafección ciudadana por la política se combate aumentando la transparencia".

Patricia González, portavoz de Vox en Ponferrada, junto a su compañero de grupo en el pleno.LUIS DE LA MATA

Marco Morala y Lidia Coca durante el pleno.LUIS DE LA MATA

"Esto hace que nos organicemos mejor, con colaboración y cooperación con otras administraciones, empezando por las asociaciones vecinales y agentes sociales. (...). Es un instrumento de servicio a la ciudadanía, tiene proximidad y amplia la transparencia y busca la racionalización de los trámites, a veces farragosos. También citaba que solventa el régimen de retribuciones y dedicaciones "con criterios objetivos". "Se refuerza el derecho a la información y se regulan los grupos políticos, grupo mixto y los no adscritos, junto con las infraestructuras. Con su aprobación afirmo que hoy es un mal día para el transfuguismo. Es ponerse más exigentes que lo que marca la normativa general. La transparencia facilita el debate y la crítica" resaltaba el alcalde Marco Morala, quien se mostró orgulloso de que su nombre "se asocie a este reglamento y orgulloso de la participación de los grupos". "Creo que es un acierto duradero", concluyó.