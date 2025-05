El Supremo obliga a Cacabelos a devolver una finca hecha calle

Habló el tribunal Supremo y ya no hay recurso que valga. Después del Juzgado de Instrucción número 5 de Ponferrada, de la sentencia de la Audiencia Provincial de León, ahora con el Supremo, por tercera vez los tribunales de Justicia han dado la razón a una vecina de Cacabelos a la que el Ayuntamiento le asfaltó una finca para utilizarla como calle. El máximo tribunal español, a través de la Sala de lo Civil, ha dictado una providencia en la que rechaza el recurso de casación presentado por el Ayuntamiento de Cacabelos y de esta forma viene a ratificar la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de León. Con ello, el Supremo declara firme la sentencia, e impone las costas procesales al Ayuntamiento berciano «al haber efectuado alegaciones la parte recurrida». El Supremo argumenta el rechazo del recurso «por ser la resolución irrecurrible en casación al tratarse de una sentencia de segunda instancia que se ha dictado por un único magistrado. El procedimiento se ha tramitado como juicio verbal por su cuantía, y en la demanda se ejercitaba una acción reivindicatoria, por cuantía inferior a 6.000 euros. Esta Sala ya ha resuelto en numerosas resoluciones, que las sentencias dictadas en segunda instancia por un solo magistrado no son recurribles en casación». Así, el Ayuntamiento tendrá que resarcir a la propiedad de la finca, y si no hay acuerdo, levantar el asfaltado de la calle. Lo curioso de este caso es que la propiedad que reclamó con éxito esta vecina, y que beneficia también a otros dos propietarios, se encuentra en una calle encementada por el consistorio y en servicio público. La sentencia condena de nuevo al Ayuntamiento a devolver a su antiguo estado el solar urbano ocupado para abrir esta calle en servicio. La reclamación del bien privado se solicitó ya desde el 2018, cuando la afectada registró alegaciones en el consistorio y desde éste le comunicaron que no estaba acreditada su titularidad.