El PSOE acusa al PP y CB de llevar a Ponferrada a un plan de ajuste presupuestario

El grupo socialista con su portavoz Olegario Ramón a la cabeza acusó este lunes al PP de Marco Morala y a los bercianistas de Iván Alonso de llevar al Ayuntamiento de Ponferrada a un plan de ajuste económico. Ramón señaló a los actuales dirigentes de ser los culpables de un "obsceno despilfarro" financiero.

Desde el PSOE se indica que el plan de ajuste es porque desde el 2024 no se ha cumplido la regla de gasto ni la sostenibilidad financiera. Por eso dice Olegario Ramón que el Ayuntamiento se ve ahora "obligado a hacer un plan de ajuste". Cuenta que a finales de 2023 la Intervención alertó de que se incurría en déficit presupuestario y que "se habían gastado 2,4 millones de euros de más". La oposición socialista defiende que el alcalde y su socio de gobierno no sólo no enmendaron la situación sino que "hicieron todo lo contrario y continuaron con el derroche" y todo ello, según el PSOE trae consigo "la necesidad de hacer un plan de ajuste".

Explican los socialistas de Ramón que en el 2023, los contratos menores del primer trimestre, que eran del anterior equipo de gobierno, ascendieron a 805.000 euros y en el cuarto trimestre del 2023, con el nuevo gobierno municipal, ascendieron a 1.699.142 euros. El total de 2023 llegaron a 4,27 millones de euros en contratos menores y en el 2024, según el PSOE, "lo subieron a 4,55 millones de euros. "Si a eso le unimos toda una serie de gastos en luces navideñas, en todo tipo de fiestas, en esculturas que quitamos de los ciclistas para poner otra, las diferentes galas que ha habido de todo tipo, de encuentro de cofradías gastronómicas, gala de comercio, gala de la moda; y si añadimos los gastos superfluos como gastar 20.000 euros en estudios para hacer el soterramiento cuando el señor Alonso y Pacios sabían que eso no se podía hacer, todo eso va ascendiendo, va subiendo", declaró Ramón en rueda de prensa.

También se refirió a varios gastos del primer trimestre de 2025, que afectan a la liquidación de 2024, que hacen pensar a los socialistas "que vamos por la misma línea". "Al final, ¿Qué pasa con todo esto?, pues que tenemos un doble castigo en la ciudad, la ciudadanía y e patrimonio de todos. Primero, vamos a tener que soportar un plan de ajuste; y segundo, hemos tenido que soportar, aunque lo vamos a intentar evitar judicialmente, que se malvenda patrimonio público, porque, como se han pulido todo, necesitaban dinero para seguir haciendo esas cosas que a ellos les gusta hacer", dijo Ramón.

La que fuera concejala de Hacienda en el anterior mandato, la socialista Mabel Fernández, puso también de manifiesto en la misma rueda de prensa que "ahora ya no se puede corregir" la situación. "Ahora es un plan de ajuste presupuestario para recuperar la salud financiera, que era muy buena en 2023 cuando lo dejamos", manifestaba y advertía que el alcalde tiene que elaborar ahora un plan económico financiero, para volver a la senda de estabilidad en los ingresos y gastos. "Esperemos que sea en un pleno en breve", dijo.

Con esta situación, la negociación de los presupuestos de 2025 para el Ayuntamiento de Ponferrada podría verse en parte resentida. Olegario Ramón dijo que está dispuesto a sentarse con el alcalde para hablar, pero se mostró convencido de que el equipo de gobierno no presentará propuesta presupuestaria "porque no tienen capacidad", dijo. "Ahora mismo el acuerdo sería imposible, pero no descartamos sentarnos, aunque creemos que no habrá presupuestos", resumió Ramón, quien recuerda que pueden seguir gobernando con cuentas prorrogadas que el POE apoyó.