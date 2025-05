Moreno rechaza el dramatismo socialista de las cuentas y corregirán sin problemas la desviación de gasto del 7,6%

El concejal de Hacienda y Contratación del Ayuntamiento de Ponferrada, Luis Antonio Moreno, acusó a la bancada del grupo municipal socialista en la oposición de ponerse dramáticos al asegurar que el municipio tiene que entrar en un plan de ajuste. Moreno quitó hierro a las acusaciones políticas del socialista Olegario Ramón y dijo que "para nada" la situación financiera y económica del Ayuntamiento tendrá una repercusión en el bolsillo de los ciudadanos, ni tampoco en la merma de la atención y calidad de los servicios que ofrecen desde el consistorio; ni muchos menos van a renunciar desde el PP, con ayuda de sus socios de gobierno de CB, a sus planes de actuación en inversiones que consideran no son "un despilfarro", (tal como señaló el portavoz de la oposición). El responsable político del área de Hacienda del Ayuntamiento dijo que seguirán contratando las luces de Navidad que criticó Olegario Ramón esta semana y con el plan de mantenimiento y mejora de servicios públicos en la ciudad y resto de pueblos, así como los eventos y actos festivos promocionales del municipio.

Luis Antonio Moreno puso de manifiesto que, en realidad, el plan de ajuste del que habla Olegario Ramón ya existe y está activo hasta el año 2028, y que de hecho, ese plan de ajuste fue prorrogado por el propio Olegario Ramón cuando era alcalde. Lo que sí se pondrá en marcha, según el edil de Hacienda, es "un plan económico financiero", que no es otra cosa que una herramienta de gestión perfectamente delimitada para la gestión de los fondos en cualquier municipio. "El plan de ajuste lo prorrogó el señor Ramón en su mandato, estamos ya en él; y lo que sí tenemos que abordar es un plan económico financiero, que son un conjunto de medidas puntuales, para corregir una desviación del gasto puntual", dijo Moreno.

El edil del PP asegura que este tipo de actuaciones son habituales en las administraciones públicas y manifestó que era necesario "quitarle ese apunte dramático que dio el grupo socialista". "No pasa nada. Hay que hacer un plan económico y lo hacemos. Somos un equipo responsable y hay una pequeñita desviación del gasto del año 2024 que da a conocer en sus informes la interventora municipal. Se abordan las medidas necesarias para controlar ese gasto y se acabó. Y no pasa nada", enfatizó Moreno, quien recalcó que no habrá "repercusión en el bolsillo del ciudadano, ni habrá repercusión en la calidad de los servicios públicos que presta en este ayuntamiento, para nada. Lo único que haremos es un control interno de ese gasto".

Por eso, lanzó un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía y manifestó que hay "normalidad absoluta". Señaló que esto es más común de lo que parece y que la situación económica no se va a reflejar en recortes o mayor carga impositiva.

Moreno indicó que en el 2021 el desvío de gasto era del 19,89% con los socialistas gobernando, dado que "aprovecharon que no había límite de gasto"; y hoy está en el 7,62%. El límite normativo de gasto estipulado está fijado en el 2,6% y, según Moreno, se corregirá y ajustará por debajo del citado 7,62% de desvío, "y no pasa nada", remachaba.

Sobre el incremento del gasto lo argumentaba en que han tenido que hacer frente al diversas actuaciones, han heredado deuda, pagaron lo del Mundial, se aprobó la RPT con el incremento de gasto importante, aunque también gestionaron rebajas de gasto, como el coste de la electricidad pública en un millón de euros menos.

Moreno señaló también que esperan sentarse a negociar los presupuestos con el PSOE y que no tienen tampoco inconveniente en entregar un borrador al grupo Vox. Eso sí, dijo que intentarán que, de existir acuerdo presupuestario municipal para el 2025, ése sea rápido. El plan financiero no podrá ir al próximo pleno ordinario de este mes por la premura de tiempo, según Moreno, quien aprovechó también para lanzar una crítica a la portavoz de Vox, Patricia González, por difundir en las redes sociales una ayuda a los socialistas de Olegario Ramón, dando cancha a las crítica que vertió sobre el plan de ajuste. "Cada vez coinciden más Vox y PSOE, votan juntos y esas cosas", dijo irónico Moreno.