Carlos Fidalgo escarba en la leyenda de la Ciudad del Dólar y en el siglo del carbón y del wólfram

Cualquier ponferradino ha oído hablar de la ‘Ciudad del Dólar’. Los más jóvenes sueñan con esa Ponferrada de la que escucharon hablar a sus mayores, rica, con trabajo, llena de vida, de opulencia, por donde pasaron famosos y donde el dinero corría entre sus vecinos, o al menos es lo que se cuenta. Una ciudad soñada, que fue realidad, que muchos vivieron y cuya historia podemos conocer a través de libros, como el que acaba de publicar el escritor y periodista berciano Carlos Fidalgo, titulado ‘La leyenda de la Ciudad del Dólar y el siglo del carbón’.

Se trata de un libro de crónicas, donde recoge muchos de sus artículos sobre este período de la capital del Bierzo publicados en el Diario de León, donde trabaja desde hace 29 años. También textos sobre el auge de la minería, del carbón y del wólfram, la empresa Minero Siderúrgica de Ponferrada, MSP, el desarrollo del ferrocarril, la primera central térmica de Endesa, que nació en el Bierzo, y el declive de todo ello.

Tiempos dorados de una ciudad que en los años 40 y 50 del siglo XX creció de forma explosiva, pero que Fidalgo no quiere idealizar. No obstante no hay que olvidar que España estaba sumida en la pobreza de la posguerra, “con mucha miseria”, aunque Ponferrada fuese “una suerte de oasis” dentro del país. “Sería peligroso idealizar la Ciudad del Dólar. Yo he escuchado el discurso de que era la ciudad de los sueños y esto no era Hollywood. Era una ciudad muy desigual. Es verdad que se movía mucho dinero y se ganaba mucho. En los poblados mineros entraba mucho dinero y se caía por el bolsillo roto. Quedaba muy poco tiempo en el bolsillo de quien lo ganaba”, advierte.

Fueron los años en los que se explotaban las minas de carbón y del wólfram, “cuando se ganaban fortunas a las cartas o apostando a las chapas y una piedra de wólfram era moneda de cambio”, explica el periodista, basándose en los textos publicados, en su día, por Raúl Guerra Garrido. “Era una ciudad muy dinámica pero muy desigual. No era la ciudad de los sueños”, remarca.

Ponferrada creció de forma “salvaje y desordenada”, algo que afectó, especialmente, al urbanismo de la ciudad, “que no estaba preparada para absorber la necesidad de vivienda que había”, explica el periodista, pero que, no obstante, ha dejado una huella muy importante, con construcciones emblemáticas, como el edificio Uría, que es muy similar a uno de Nueva York.

“Hay algún alcalde de la época que advertía en algún bando de la codicia de los promotores y constructores, que tenían que respetar una serie de normas”, recuerda.

Escenarios y personajes

El escritor puntualiza que con este libro no pretende, solo, contar la historia de la ‘Ciudad del Dólar’, sino narrar “la crónica de algunos escenarios y personajes populares, a veces anónimos, de aquellos años”. “Es un libro de crónicas, con textos nuevos que dan sentido a los reportajes y a las columnas publicadas en el Diario de León, y la principal aportación es contar de dónde viene el origen de la ‘Ciudad del Dólar’. En la que no solo había locales de ocio ‘decentes’ sino también otros de “mala reputación”, como cuenta en el prólogo del texto. Y es que en la calle Isidro Rueda, por entonces Capitán Cortés, había uno de esos locales de mala fama, ‘El Dólar’. En definitiva, un prostíbulo. “O casi. Un local de alterne muy famoso, lleno de meretrices. ¿Tan popular como para bautizar a una ciudad?”, se pregunta Fidalgo en ese prólogo.

“Es una hipótesis”, remarca. Aunque quizá sea verdad porque Brindis Álvarez, dueño de la mercería que lleva su nombre desde 1939, le contaba a su hijo Julio, que hoy regenta el negocio, que el sobrenombre de ‘La Ciudad del Dólar' era un guiño a “esa casa de lenocinio”. Un historia que se escucha en más de una voz.

Al abrir las páginas de este libro el lector se encontrará un relato de los años de ‘La Ciudad del Dólar’. Pero también un repaso a lo que hizo posible que la capital berciana llegase a ser lo que fue y su declive posterior, con el cierre de las minas y la térmica que han llevado al Bierzo a estar, hoy en día, en un momento de transición complicado. “Hay una crónica sobre el final del carbón, la huella que ha dejado en los montes y poblados mineros del Bierzo Alto y de Fabero. El abandono de pueblos”, cuenta el autor. “He incorporado alguna crónica tremenda de los días en el que el carbón aún estaba vivo, como el relato del día en el que un minero de Fabero se quemó ‘a lo bonzo’ en Ponferrada. Uno de los hechos más dramáticos de la ciudad”, recuerda. O líneas sobre un atropello en Lazúrtegui, que dejó dos muertos, o el “falso” atentado a Franco.

Este texto quiere ser también una llamada de atención por parte del periodista, natural de Bembibre, una de las localidades que fue corazón de la actividad minera, sobre la situación actual de estos territorios. “Si de algo pudiera servir este libro, aparte de resumir 29 años de trabajo en el Diario de León, igual es para abrir un debate sobre la ciudad que fuimos, sin idealizaciones, y sobre todo la ciudad que queremos ser, podemos ser y que nos pueden dejar ser”, remarca. “Un debate sobre las posibilidades de futuro”, añade.

Entre las páginas también aparecen referencias a sitios emblemáticos que están en la memoria de los vecinos de aquellos años. “Hubo lugares que, emocionalmente, marcaron a los ponferradinos, como el Teatro Edesa, el Cine Morán...esa época en que actrices y directores de cine, como Ana Mariscal, estrenaban sus películas en la ciudad”, explica Fidalgo, quien también acerca al lector a personas peculiares de aquellos tiempos, con una parte final con un periodismo de ficción, donde aparecen las columnas que publicó durante el confinamiento del año 2020.

“Mezclé una ficción en torno a la Taberna de Lence, que existió en Cacabelos”, basada en Joaquín Lence. “A este hombre le hice, posiblemente, la entrevista más extraña y estimulante de mi carrera”, dice, recordando el ataúd que el tabernero tenía detrás de la barra, los ‘cachivaches’ que adornaban cada rincón del local, los relojes llenos de polvo o el cuadro de Lenin colocado frente a otro de Franco. “Asocio esa taberna de Lence con otra que existe en Nueva York, muy parecida, la más vieja de la ciudad, que está abierta desde 1854 y prácticamente no ha cambiado”. Y este es, solo, alguno de los personajes y lugares que el lector descubrirá.

Avances positivos

Carlos Fidalgo invita también a ver lo positivo que ofrece hoy Ponferrada, que cuenta con un excelente Teatro Bérgidum, las antiguas centrales de la MSP y de Compostilla I transformadas en La Fábrica de Luz. Museo de la Energía y La Térmica Cultural, o la recuperación del Castillo. “Son elementos de atracción turística, al igual que la ‘Ciudad del Dólar’, con ese proyecto puesto en marcha desde el Ayuntamiento, que es un bonito, que hace ciudad”, remarca, precisamente, desde uno de esos lugares que formaron parte de aquellos tiempos, la cafetería del emblemático Hotel Madrid, hoy perteneciente a la cadena Aroi.

“Somos distintos, los ciudadanos son distintos y la ciudad debe ofrecer cosas distintas”, dice Fidalgo. “Hay motivos para ser optimistas”, finaliza.

‘La leyenda de la Ciudad del Dólar y el siglo del carbón’, que Fidalgo dedica al delegado del Diario de León en el Bierzo, Manuel Cachafeiro, recientemente fallecido, se presentará este lunes, 26 de mayo, a las 19 horas en El Libro Imposible de Ponferrada, en la que estarán dos de las mujeres que vivieron aquellos tiempos y que pueden dar testimonio de lo que ocurrió: las locutoras Amalita Ruiz y Yolanda Ordás. Junto a ellas participarán en el acto la periodista, hija de Ordás y actual directora de Onda Bierzo-Onda Cero Ponferrada, Sonia Linares; y el director de Radio Bierzo-Cadena SER en Ponferrada, Fernando Tascón.