El Consejo Comarcal del Bierzo lleva mañana al pleno un presupuesto de casi 8,5 millones de euros

El Consejo Comarcal del Bierzo llevará mañana a pleno sus primeros presupuestos en lo que va de mandato. Se trata de unas cuentas que ascienden a casi 8,5 millones de euros y que vienen directamente financiadas por la Junta de Castilla y León y la Diputación de León, por lo que existe “un escaso margen de decisiones" y deja "muy limitados” a los órganos de gobierno de la institución, según dijo hoy el presidente del Consejo Comarcal, Olegario Ramón.

Según los datos aportados, el proyecto de presupuestos es de 8,3 millones de euros, a lo que hay que sumar las aportaciones al Consorcio del Ponfeblino y a la Reserva de la Biosfera de Ancares, lo que lleva estas cuentas a rozar los 8,5 millones de euros.

De todo ese dinero, la Junta de Castilla y León aporta 2,3 millones dentro del acuerdo marco entre ambas instituciones, además de 1,6 millones para los servicios forestales; 332.225 para el Plan Montel; 232.300 para el Servicio de Menores, 298.000 para el Centro de Atención a Drogodependientes (CAD) y otros 298.000 para el Servicio de Asistencia a Municipios (SAM). Con ello, el Gobierno autonómico da al Consejo más de cinco millones de euros.

En todo caso Ramón ofreció datos sobre el coste real de tres servicios básicos: el de Menores, el CAD y el SAM, que asegura que están “mal financiados”. Y es que el primero tiene un coste real de 406.000 euros, el segundo 377.000 y el SAM, 587.000 euros. “Así como ha habido un esfuerzo por parte de la Junta en el área de medio ambiente, que hay que reconocer, estos tres convenios están mal financiados”, aseguró Ramón.

“La Junta asegura que el SAM está sobredimensionado. No lo comparto, creo que debería ser más fuerte para ayudar a los ayuntamientos. Les hablaba de un segundo arquitecto y otro informático y no lo contemplan para nada”. En el CAD y menores “se habla de voluntad de actualizar cuantías, pero no se hace”, lamenta.

En cuanto a los gastos, solo el personal se lleva 2,5 millones, de los cuales medio millón es para Seguridad Social. Y además el presidente comarcal quiso llamar la atención sobre los 100.000 euros anuales que se gasta en alquiler. “Con lo que llevamos pagado, ya podríamos tener sede propia”, dijo, y lamentó que la Junta no está dispuesta a financiar la construcción de esa sede, “solo el proyecto, siempre que Ponferrada ceda el terreno, pero sin dinero para construir no hacemos nada”, afirmó.

Por otro lado el capítulo de Formación, Empleo, Emprendimiento, Igualdad y Desarrollo cuesta 400.000 euros, la promoción turística 204.000 euros y el Banco de Tierras, 125.000 euros. Además el Consejo aporta 20.000 euros a la UNED, 8.000 a la Universidad de León y tiene dos líneas de subvenciones en concurrencia competitiva para clubes deportivos y cultura, de 8.000 euros cada uno.

También aparece una partida para el Parque Micológico, que está abierta y que Ramón no cree que esté terminado antes de la campaña de 2026, y se sigue estudiando la posible recogida de residuos comarcal, que ya tiene datos del CTR y espera los de los ayuntamientos y mancomunidades.

“Queremos tener la posibilidad de si hay algún sobrante en alguna de las partidas, no tener que devolverla, poder decidir sobre ella porque hay muchas necesidades”, dijo. En cuanto al nuevo convenio con la Junta, Ramón aseguró que “se han incluido cosas importantes, pero faltan más”, sin entrar en más detalles.