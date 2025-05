Seis meses en el limbo para entrar en la lista de espera y recuperar la visión

José Antonio Núñez, ciego de cataratas y con síndrome de Down, entre su hermana Mari Carmen y su madre Lucía.luis de la mata

«Solo ve luces y sombras», dice la hermana de José Antonio Núñez Blanco cuando cuenta su historia. «Solo distingue la claridad de la oscuridad», añade Mari Carmen. José Antonio ha cumplido los 53 años, tiene síndrome de Down, cuerpo de niño y apenas ve porque tienen que operarle de cataratas. Después de más de un año desde su primera consulta —y en ese tiempo ha ido perdiendo vista hasta prácticamente quedarse ciego—, y sin fecha para la intervención en el Hospital El Bierzo porque ha entrado y salido de la lista de espera cuando le detectaron un problema añadido en la cornea, su familia ha presentado una reclamación para que le den prioridad. En el centro sanitario ya han respondido a este periódico que la tendrá.

Lo primero que hace José Antonio, que ha tenido que dejar los talleres de Asprona Bierzo porque su ceguera le impide cualquier actividad, es darle un abrazo al periodista que le ofrece chocar la mano. Después, su madre Lucía, con la que reside en Ponferrada, y su hermana Mari Carmen, que también vive en el mismo edificio, le ayudan a levantarse de la silla de la cocina y como dos lazarillas y lo van guiando poco a poco hasta el salón, donde quieren que pose para la foto. «Me gustan las fotos», dice José Antonio, con unas pantuflas del Barça y unas gafas que en nada le ayudan ya.

José Antonio, confirman en el Hospital, tuvo su primera consulta en Ponferrada en abril del pasado año. Tenía un problema de cataratas que iban menguando su visión. «En septiembre —cuenta Mari Carmen— lo incluyeron en la lista de espera para operarle, pero después lo sacaron». Y efectivamente, en el Hospital explican que en la consulta previa a la intervención —y eso no quiere decir que estuviera fijada la fecha de la operación— le detectaron «un problema más grave en la cornea», explica un portavoz del centro sanitario. Y fue necesario que lo viera un especialista en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Lo que tenía era Queratono, el Hospital del Bierzo lo derivó a Madrid con la idea de que fuera operado «a la vez de las dos patologías», Pero en el Clínico San Carlos,principios de enero de este año dedicidieron, confirma el Hospital El Bierzo, que no se le operaría.

Derivado de nuevo al Hospital el Bierzo para que sea operado solo de las cataratas, el problema que tiene a familia de José Antonio en vilo se planteó cuando recibieron, cuenta Mari Carmen, una llamada desde la consulta de Oftalmología el 9 de enero. «La enfermera nos llamó y nos dijo que no nos preocupáramos, que ya estaba de nuevo en la lista de espera para ser operado».

José Antonio Núñez, guiado por su madre en los pasillos de su casa, con su hermana al fondo.

Mari Carmen ayuda a su hermano José Antonio.

Mari Carmen y Lucía se fiaron. No recibieron ningún volante, eso sí. «Como pasaba el tiempo sin tener noticias de la fecha de la operación, hemos vuelto ahora al Hospital», narra Mari Carmen. Y su sorpresa fue descubrir que había pasado seis meses y José Antonio no estaba en la lista de espera. «A través de una llamada no te pueden meter en lista de espera. Tienen que tener un volante por escrito», explican en el Hospital El Bierzo, donde atriabuyen lo sucedido a un malentendido.

Pero no acaban ahí los problemas. «Hemos ido a consulta y lo han metido de nuevo en la lista, pero mi sorpresa ha sido que no le han puesto en la lista de preferentes o urgentes, mi hermano está en la lista normal», se queja la hermana de José Antonio, que reclama prioridad para resolver su caso.

Un portavoz del Hospital El Bierzo ha confirmado a este periódico que así se hará y la reclamación será resuelta favorablemente. José Antonio, que ya tiene otra cita para consulta prequirúrgica este lunes, dejará de estar en la lista de espera ordinaria para tener prioridad. A la espera de que le den, de una vez, la fecha de su operación de cataratas, que aún puede demorarse, y después de seis meses en el limbo.