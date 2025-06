«Pedimos que se involucren las administraciones con la pizarra"

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

El presidente del Clúster de la Pizarra de Galicia y de la Federación Nacional de la Pizarra, Eliseo López, pidió a las administraciones que se involucren con el sector y tener soluciones. Éste y otros asuntos como el convenio colectivo, las exportaciones, la modernización, la política exterior, el futuro de la pizarra y las infraestructuras se pusieron sobre la mesa anoche en el programa de televisión La Tertulia de La 8 Bierzo que presenta el periodista Miguel Ángel Blanco, con la participación del delegado del Diario de León en el Bierzo, Manuel Félix López y el director de La 8 Bierzo, Germán Gavela.

ADMINISTRACIONES

c Apoyo. El actual presidente de la Asociación de Pizarristas de Castilla y León considera que los políticos deben de tomar conciencia de la importancia del sector. «Las administraciones exigen cada vez más en las condiciones de trabajo y seguridad y las empresas tienen cada vez mayores costes», resaltó y explicó que hay equilibrar las zonas donde se hacen las inversiones. En este aspecto, subrayó que el Gobierno de España «ayuda muy poco», a través de las líneas de subvención. Por ello, «solicito que un sector tan relevante puede recibir ayudas del ministerios tanto para pymes como para grandes empresas», insistió. Por otro lado, explicó que la Junta de Castilla y León tiene una ayuda de control de polvo de sílice que es bianual, además de otra a las inversiones, con una financiación de hasta el 40%.

Convenio colectivo

c Reto. Respecto a la negociación del convenio colectivo del sector cree que los sindicatos y la patronal han mostrado los retos y los problemas del sector con la revalorización de los salarios y hacer atractivo el trabajo para los jóvenes. Además, se deberían corregir problemas como el absentismo laboral que en la pizarra es «más sangrante», entre 12-15%.

salud y seguridad

c Polvo de sílice. El presidente del Clúster de la Pizarra de Galicia explicó las mejoras que se están haciendo en materia de salud y seguridad laboral dentro del sector como la lucha del polvo de sílice, la pulverización de las naves, la utilización de mascarillas específicas y la limpieza de las naves. «Las empresas son las más interesadas que se mejore», resaltó e indicó que hay que tener en cuenta que «el trabajador es el principal activo».

exportaciones

c Francia, a la cabeza. Eliseo López detalló que el 40% de las exportaciones corresponde a Francia que junto a Alemania y Reino Unido hacen un 85 % de las totales. Del mismo modo, afirmó que el 2024 «ha sido un año malo» en el aspecto meterológico, lo que repercute en las obras. «Cuando hay bonanza y la construcción tiene un periodo alcista, los almacenes hacen acopio de stock. Ahora, la construcción no despega y no hay stock».

política exterior.

c Unión Europea y EEUU. La política de la Administración de Donald Trump «hace daño porque crea incertidumbre en la economía mundial y la incertidumbre es enemigo de las inversiones», resaltó. «Descoloca a los países. Europa no sabe a qué atenerse porque es dificil prever a corto plazo», en alusión a la política arancelaria de EEUU.

mODERNIZACIÓN

c Retos. El sector de la pizarra tiene ahora otro reto por delante como es la innovación. López indicó que esencial porque no hay que ver la pizarra sólo como construcción tradiccional. De hecho, se llevan a cabo trabajos en fachadas y paneles. Asimismo, en países como Suecia o Dinamarca, la pizarra es protagonista en construcciones vanguardistas.

Colaboración universidades

c Recueración residuos. López analizó la colaboración con las universidades y cómo conseguir la recuperación del residuo. «Cada vez más estamos recuperando ese residuo», añadió y explicó que los escombros tienen ya uso en paisajismo o jardinería, entre otros.

infraestructuras.

c Ponferrada-Orense. El presidente de la Asociación de Pizarristas de Castilla y León hizo un repaso por las infraestructuras que son fundamentales porque la pizarra sale desde el Bierzo hacia Orense y además se transporta a otras comunidades autónomas como es el caso de Asturias y del País Vasco. «Hay que mejorar las salidas por carretera», apostilló. Igualmente, advirtió del importante desgaste que sufren las carreterras de localidades como Puente Domingo Flórez o La Baña tras el paso de los camiones.

retos

c Futuro. A juicio de López, tanto las empresas pizarreras de Castilla y León como de Galicia tienen los mismos problemas de cara al futuro, la modernización, la mejora de la sostenibilidad y la atracción de los jóvenes.

«Las zonas rurales cada vez sufren más el impacto de la despoblación, por ello el sector pizarrero ayuda a fijar población desde siempre y retiene a la gente que trabaja en estas zonas», enfatizó.

