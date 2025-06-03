La víctima mortal de Bembibre ya había sido atacada en 2024

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La abogada de la familia del hombre de 72 años asesinado el pasado viernes en la localidad de Bembibre, aseguró que el presunto homicida, un varón de 63 años ya detenido, había atacado a la víctima, «de forma salvaje y causándole graves lesiones» durante el verano del pasado año. Por esos hechos, que se produjeron el 10 de julio de 2024, se interpuso denuncia penal y se solicitó la adopción de medidas cautelares de protección, incluida la orden de alejamiento que «no fue acordada por el Juzgado». Por estas lesiones, estaba señalado un juicio rápido para mañana, 3 de junio, que «ha llegado demasiado tarde».

La letrada quiso aclarar de «manera firme y contundente» que los hechos «no constituyeron en modo alguno una pelea ni una reyerta, sino un ataque absolutamente injustificado, sorpresivo y letal» hacia la víctima por parte del agresor que «actuó de forma premeditada, con alevosía y extrema violencia, aprovechando un momento de total indefensión» del varón, al que «atacó por la espalda y sin mediar provocación ni enfrentamiento previo con la única finalidad de causarle la muerte».

En este sentido, resaltó que el fallecido «no respondió al ataque ni participó en discusión alguna», ni hizo nada que «justificase, ni de forma remota, el uso de la violencia contra su persona». Por este motivo, aseguró que «el hecho reviste especial gravedad al haberse producido un ataque sorpresivo y cobarde, con extrema violencia, continuando la agresión incluso ya se encontraba en el suelo y causándole lesiones de tal gravedad que le provocaron la muerte».

Finalmente, la abogada depositó su esperanza en que la instrucción judicial en curso «permita esclarecer plenamente los hechos y depurar las responsabilidades penales y civiles que correspondan por el homicidio que en modo alguno se trató de una pelea ni de una reyerta, sino de un ataque brutal, unilateral y cobarde».