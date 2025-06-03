CC OO pinta un "escenario incierto" cuando acabe en el Bierzo la restauración de escombreras mineras

El sindicato Comisiones Obreras alertaba este martes de que los trabajos de restauración de escombreras mineras del Bierzo que está desarrollando Tragsa se encuentran muy avanzados, lo que plantea "un escenario incierto para el futuro del empleo en estas zonas". El responsable del sindicato a nivel comarcal, Roberto Echegaray, se pregunta “¿Qué va a ocurrir cuando terminen las restauraciones? ¿Dónde va a trabajar la gente en las comarcas mineras?”. Ante esta situación, CC OO insiste en la necesidad urgente de un plan de inversión pública para la reindustrialización que sirva de motor para la reactivación económica del Bierzo.

La organización sindical considera que las políticas de atracción de capital privado "han fracasado y que es el Estado quien debe asumir la responsabilidad de garantizar empleo estable y de calidad". Para ello, proponen medidas como la creación de un polo industrial público que integre a administraciones, sindicatos y organizaciones sociales y que podría estar participado por la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) y sus homólogos en la Comunidad. Además CCOO apuesta por un impulso a la industria 4.0 y acoplar ese proceso con centros tecnológicos como la Ciuden, el Incibe o el Campus de Ponferrada de la ULE, como ejes del I+D+i en la comarca. “Necesitamos un modelo productivo que fije población, cree empleo de calidad y riqueza. No podemos olvidar a la cuenca del Bierzo Alto, Fabero, el Sil o Laciana. La transición energética y económica no puede hacerse a costa de los de siempre. Tiene que ser una transición justa y con futuro para nuestra tierra”, explica Echegaray.

El sindicato también ha hecho un llamamiento a acelerar la tramitación de la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, “repartir el empleo, aumentar la productividad, mejorar el clima laboral y la satisfacción de las y los trabajadores y facilitar la conciliación”. Echegaray ha recordado que los argumentos de la derecha y de la patronal son similares, y que “frente a quienes pronosticaban el apocalipsis con las subidas del SMI o la Reforma laboral, la realidad es que han sido medidas que han contribuido a fortalecer la economía y la generación de nuevos puestos de trabajo. Por tanto es momento de reducir la jornada sin reducir el salario”, concluye.

En esta línea, Comisiones Obreras de El Bierzo valora de forma positiva los datos del paro correspondientes al mes de abril, que reflejan un descenso de 269 personas desempleadas en las oficinas de empleo de Ponferrada, Bembibre, Fabero y Villablino. No obstante, el sindicato alerta de que la recuperación del empleo es “desigual y sigue sin llegar a las zonas más castigadas por la desindustrialización, las cuencas mineras”. Roberto Echegaray ha recordado que estos datos no nos pueden esconder que en Telperformance hay 196 puestos de trabajo en el aire. Ante esta situación, CCOO reclama a la Junta de Castilla y León mayor implicación para evitar la destrucción de empleo en una comarca tan falta de empleo. Sin embargo, tal y como ha señalado el secretario comarcal de CCOO, Roberto Echegaray, “el grado de temporalidad de estos contratos es alto, un 62% a nivel provincial, lo que está ligado a las contrataciones de temporada del sector servicios y a los contratos temporales de fomento del empleo en los pequeños ayuntamientos”.