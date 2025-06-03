El Hospital El Bierzo opera el día 16 al hombre ciego con síndrome de Down que estuvo seis meses en el limbo

«Está deseando volver a los talleres de Aprona», decía este martes la hermana de José Antonio Núñez —el hombre con síndrome de Down que ha permanecido un semestre fuera de la lista de espera para operarse de unas cataratas que poco a poco le han dejado prácticamente ciego, más de un año después de su primera consulta médica— féliz porque en unos días, el 16 de junio, por fin lo intervendrán.

José Antonio Núñez ya ha pasado por una consulta preoperatoria, y otra con el anestesista, y este martes tenía una nueva cita en Oftalmología para preparar una intervención que le devolverá la vista en pocas horas, después de un año en el que las cataratas han ido menguando su visión hasta el punto de obligar a su familia a sacarlo de los talleres ocupacionales de Asprona Bierzo porque necesita asistencia permanente.

«Estamos muy contentos y muy agradecidos, porque si no es porque su caso ha salido en la prensa, seguiría igual», cuenta Mari Carmen Núñez, que alertó la semana pasada de la situación en la que se encontraba su hermano, con un grado de discapacidad de más del ochenta por ciento debido al síndrome de Down, al que se le había añadido la ceguera de las cataratas. Fuentes del centro sanitario puntualizan que ya estaba decidida la fecha urgente de la operación antes de que su caso apareciera en Diario de León.

José Antonio Núñez había entrado y salido de la lista de espera el pasado año, después de que le detectaran también un problema de cornea. Finalmente, los médicos descartaron someterle a una doble intervención, y aunque la familia daba por hecho que desde enero estaba de nuevo en lista para ser intervenido de las cataratas, la realidad es que no recibieron el volante, solo una llamada telefónica.

El Hospital El Bierzo atribuyó la semana pasada el caso a un malentendido y garantizó que a José Antonio se le operaría de urgencia, tras difundirse su caso. Al final ha cumplido y le ha comunicado a la familia la fecha del 16 de junio; el día en que José Antonio saldrá de las sombras.