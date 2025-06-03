Prisión provisional y sin fianza para el acusado de matar a golpes a un vecino en Bembibre

Publicado por Ical Ponferrada Creado: Actualizado:

El Juzgado de Instrucción número tres de Ponferrada, en funciones de guardia, acordó el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre de 63 detenido el pasado viernes en Bembibre como presunto autor de un homicidio como consecuencia de la muerte violenta de otro hombre de 72 años.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León informaron a la Agencia Ical de que el hombre está siendo investigado por los delitos de asesinato, lesiones, obstrucción a la Justicia y tenencia ilícita de armas.

El hombre fue detenido sobre las 11.55 del pasado viernes, 30 de mayo, en la Plaza Santa Bárbara de la localidad de Bembibre tras un altercado entre dos varones motivado por una disputa personal que vienen manteniendo en el tiempo, a resultas de la cual un varón de 72 años falleció debido a los golpes recibidos en su cabeza con un arma corta de fabricación casera que portaba el presunto agresor. El detenido también resultó herido en su mano derecha al producirse un disparo en el forcejeo mantenido con un tercero al intentar mediar en la discusión.