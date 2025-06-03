El Hospital El Bierzo enseña comunicación inclusiva con personas con dificultades auditivas y del habla

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo (Gasbi) impartó este miércoles una charla en el salón de actos del Hospital El Bierzo sobre la importancia de la comunicación inclusiva para personas con dificultades auditivas o del habla. La jornada contó cuatro ponentes del Colegio Sierra-Pambley y buscaba promover la inclusión en el entorno laboral y administrativo. La intención es que los participantes hayan adquirido las herramientas necesarias para poner en marcha prácticas más accesibles.

Durante la charla se trataron técnicas de comunicación inclusiva orientadas a la atención de pacientes y acompañantes con dificultades auditivas o de lenguaje; y se han mencionado los sistemas de comunicación alternativos como el uso de la lengua de signos o de textos escritos.

El taller ha sido diseñado para ofrecer un contenido inclusivo y práctico abordando no solo la mediación comunicativa, sino también aspectos clave como la igualdad de género y la sostenibilidad. Por eso integró prácticas sostenibles en la organización del taller, como la reducción del uso de papel y la promoción del transporte sostenible. También priorizó la protección del medio ambiente mediante el uso de recursos reciclados y la minimización de la huella de carbono.