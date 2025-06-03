Los municipios ribereños celebran 65 años de Bárcena

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El próximo 15 de junio a las 12.00 horas, la comarca berciana conmemorará el 65 aniversario de la finalización de las obras de la presa de Bárcena con una jornada de convivencia popular organizada por la Junta Vecinal de Santo Tomás de las Ollas y la Asociación de Vecinos «La Magdalena» de Bárcena del Bierzo. El evento tendrá lugar en el entorno de la ermita de Nuestra Señora del Rosario, situada junto a las oficinas de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, en las inmediaciones del embalse de Bárcena. Esta ermita, que llevaba más de 50 años sin culto y que fue trasladada piedra a piedra en 1957 de la original ubicada en Bárcena del Río antes de su inundación, será el escenario de una emotiva misa y procesión a partir de las 12.00 horas, con la participación de la Banda Nazien de la Hermandad de Jesús Nazareno. Estarán Marco Morala (Alcalce de Ponferrada), Jorge García (Alcalde de Congosto), Beatriz Marcos (pedánea de San Miguel de las Dueñas), Antonio Cuellas (Alcalde de Cubillos) y Vicente Mirón (Alcalde de Toreno).