Espinoso crea la romería de Vegamolín

La Asociación de Vecinos de Espinoso de Compludo con la colaboración de la concejalía de Medio Rural, organiza este próximo 7 de junio la Romería al Molino de Vegamolín que tuvo que posponerse el pasado 3 de mayo debido al mal tiempo. El molino de Vegamolín es una construcción tradicional, accionada por agua, en el que el gran trabajo de recuperación ha permitido que actualmente sea visitable y se encuentre en plenas condiciones de funcionamiento. Se encuentra dentro de un paraje espectacular en una ruta que lleva desde la Herrería de Compludo hasta Espinoso de Compludo.