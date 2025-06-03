Moreno confía en que Ponferrada tendrá los presupuestos en junio

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

El concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Ponferrada, Luis Antonio Moreno, confía en que a lo largo del mes de junio estarán los presupuestos municipales. El edil explicó que «en unos días» se sentará con la oposición, Psoe y Vox, para mostrar el documento. «Hay que ser realistas y un presupuesto tiene que ser ejecutable y si nos vamos más allá del mes de junio no se podría ejecutar en este 2025», matizó.

Sobre las declaraciones del portavoz del Psoe, Olegario Ramón, de la situación de Fuentesnuevas, el concejal aseguró que el alcalde, Marco Morala, ya ha mantenido conversaciones con todos los actores implicados y se trasladará a través del presupuesto. «Lo único que queremos es dar solución a ambas cosas, al problema de Fuentesnuevas y a tener un presupuesto para la ciudad de Ponferrada que es fundamental y básico». «No estamos haciendo ningún tipo de chantaje, lo que queremos es dar solución a esos problemas y espero que no se utilice por parte de la oposición, ese hecho», enfatizó.

En lo referente al proyecto de instalación de climatización del pabellón José Arroyo de Flores del Sil que el lunes denunció el Psoe municipal que se había renunciado al mismo. El responsable muncipal afirmó que la obra de instalación del sistema de climatización ya tenía el acta de inicio pero la adjudicataria puso de manifiesto una serie de mejoras para incluir en la obra. «Hay que aplicar el sentido común» y precisó que «damos un paso al lado y ya que vamos a meternos en una obra, lo vamos a hacer de la mejor manera posible». «Lo irresponsable sería seguir adelante con esa obra según estaba planteada sin posibilitar una mejoría en la misma, y eso es gobernar, saber tomar decisiones en el momento exacto», añadió. Del mismo modo, detalló que una parte de la inversión serán destinados a renovar el césped de los campos de fútbol de Flores del Sil, Ramón Martínez y Cuatrovientos. «Paralizar la obra para mejorar y mientras se usan los recursos para otra cosa es un beneficio para los ciudadanos en su totalidad», concluyó.