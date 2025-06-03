Los trabajadores de Teleperformance protestarán otra vez el sábado en Ponferrada

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El sindicato CC OO anunció este martes que volverá a participar el próximo sábado 7 de junio en la nueva concentración convocada por los trabajadores de la empresa de teleoperadores Teleperformance Ponferrada ante el Expediente de Regulación de Empleo (Ere) que plantea la dirección empresarial y que podría afectar a 196 empleados del call-center.

La concentración volverá a celebrarse a las 12 horas en la plaza Lazúrtegui, al igual que el pasado sábado, y se anuncia una manifestación para el domingo, 15 de junio.

El sindicato reitera que la aplicación de este ERE es «no solo poner el riesgo cientos de puestos de trabajo, si no también condenar a la comarca del Bierzo. Por este motivo, el sindicato luchará porque la aplicación de este despido colectivo implique al menor número de personas trabajadoras y, de ser así, las salidas de trabajadoras y trabajadores se produzcan en las mejores condiciones posibles».

La mesa de negociación se constituyó el pasado viernes, 30 de enero, y las reuniones se prolongarán a lo largo de un mes, en el que los sindicatos intentarán minimizar las consecuencias de este expediente en Ponferrada, que en toda España afectará a más de 300 empleos.

También desde la CGT ponían días atrás el acento en la debilidad que supone para el call-center de Teleperformance en Ponferrada trabajar para un único cliente.