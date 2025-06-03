Carlos Fidalgo escarba este jueves en las historias de Bembibre y en el eco de su cuenca minera

Foto inédita de la iglesia de San Pedro de Bembibre tras su reconstrucción, incluida en el libro 'La leyenda de la Ciudad del Dólar y el siglo del carbón'.cortesía villatoro

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El día en que los mineros incendiaron la iglesia de San Pedro, durante la revolución de 1934, pero salvaron de la hoguera al Cristo Rojo porque era de los suyos. El viaje de la familia Gago a Tierra del Fuego y su regreso desde la ciudad más austral del mundo para abrir uno de los primeros cines del Bierzo Alto. La niña atrapada en lo alto de un melocotonero, en el poblado de Albares-Estación, por donde pasó sin frenos el tren correo 421 que en 1944 se estrelló en el túnel número 20 de Torre del Bierzo y dejó cien muertos calcinados. La aldea de Santibáñez de Montes, devorada por el carbón y borrada del mapa. La mirada del pintor Amable Arias. O el cierre de la mítica Ferretería Villarejo y la balada que le cantaron a Pepín, su último encargado.

Bembibre y el Bierzo Alto y los reportajes que Carlos Fidalgo ha publicado sobre la cuenca minera en los últimos años en Diario de León, reunidos junto a textos nuevos en La leyenda de la Ciudad del Dólar y el siglo del carbón, serán este jueves los protagonistas de la presentación del libro editado por Marciano Sonoro. Será a las 20.30 horas en la Sala Merayo del Teatro Benevivere, en un acto organizado por la Asociación Martes Literarios. A Fidalgo le acompañarán los escritores Eduardo Keudell y Jovino Andina.

La charla incluirá la proyección de fotografías antiguas de Bembibre, alguna de ellas inéditas. Tras la buena acogida que ha tenido el libro, agotado en una semana en las librerías de Ponferrada, la presentación en Bembibre coincide con la distribución de una segunda impresión de la obra editada por Jesús Palmero en Marciano Sonoro, con 370 páginas y 80 fotografías.