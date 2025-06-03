Clínica Ponferrada incorpora a una neumóloga y una reumatóloga

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Recoletas Salud incorpora a su proyecto en Ponferrada a dos nuevas especialistas: una reumatóloga, la doctora Carlota Iñiguez Ubiaga y una neumóloga, la doctora Carmen López Garay. "Con estas incorporaciones, Clínica Ponferrada refuerza su compromiso con la salud y el bienestar de la población, favoreciendo la calidad de vida de sus pacientes, objetivo primordial de todas sus iniciativas”, destacó el gerente el doctor Diego Arias.

Por su parte, la doctora Iñiguez Ubiaga cuenta con una dilatada experiencia en el tratamiento de enfermedades autoinmunes cuya sintomatología suele estar relacionada con la presencia de dolor y tumefacción en el aparato locomotor.

Desde el nuevo servicio de reumatología se abordan diversas patologías, como las enfermedades reumáticas, entre las que destacan la artritis reumatoide, la artrosis, el lupus eritematoso sistémico, la espondilitis axial o la gota. También la prevención de la osteoporosis.

Estas patologías, que afectan a articulaciones, huesos, músculos y tejidos conectivos, pueden manifestarse con síntomas tan frecuentes como dolor articular persistente, rigidez matutina, hinchazón o limitación funcional.

Por su lado, la doctora Carmen López Garay es experta en patología del pulmón y especialista en broncoscopias y otras técnicas diagnósticas invasivas. Su incorporación coincide con la entrada en funcionamiento en la Clínica Ponferrada de un nuevo y completo laboratorio de estudios de función pulmonar que incluye espirometría, difusión, pruebas de provocación, pletismografía, FeNO y broncospias; permite diagnosticar de manera rápida y precisa las diferentes enfermedades pulmonares.