El PSOE pide un pleno en Ponferrada para modificar a metros lineales la tasa del mercadillo de calle

El grupo de concejales del PSOE en el Ayuntamiento de Ponferrada, dirigidos por Olegario Ramón, anunció este miércoles a los periodistas que ha registrado una petición de convocatoria de pleno extraordinario para que se modifique la ordenanza de la tasa que regula el pago de los puestos exteriores del mercado de abastos. Según Ramón, el concejal de Coalición por el Bierzo que lleva el área municipal del Mercado de Abastos, David Pacios, es "bastante testarudo" y se ha negado a cambiar el error de la tasa del puesto en el mercadillo al cobrar los puestos por metro cuadrado en lugar de por metro lineal.

Los socialistas estiman que el cobro en metros cuadrados de cada puesto va a suponer un incremento de la tasa para estos comerciantes temporales del miércoles y sábado por ocupación de vía pública del 60,8%. Ramón remarca que desde el 2002 se viene cobrando la tasa en metros lineales y ya advirtieron los propios comerciantes afectados en una intervención púbica en el pleno que sólo pedían que la modificación fiscal municipal no supusiera una mayor presión en la cuota.

"Como el concejal no rectifica y como no tienen mayoría absoluta hoy les pedimos un pleno extraordinario", avanzó el portavoz del PSOE, para que en esa sesión se cambie la ordenanza de cobrar los puestos del mercadillo por metros lineales y no por metros cuadrados. Ahora hay un plazo de 15 días para convocar dicho pleno, y según las cuentas de Olegario Ramón, de no convocarlo por ley quedaría fijado para el 9 de julio a las 12.00 horas.

"Yo creo que lo van a convocar. El PP lo entiende mejor que Coalición por el Bierzo por la cabezonería de su concejal (en alusión a David Pacios)", dijo el portavoz socialista. Olegario Ramón incluso fue más allá y cerró la rueda de prensa con una advertencia: ¡Que se anden con ojo, que ya no pueden gestionar a la ligera!".