Un plan de la Policía Municipal y la ULE atenderá a 37 ancianos con problemas cognitivos en zonas rurales de Ponferrada

La vicerrectora Pilar Marqués posa con el intendente de la Policía Municipal de Ponferrada, Arturo Pereira (primero izda.) los miembros norteamericanos de la IACP y parte del equipos del campus.LUIS DE LA MATA

Un plan de la Universidad de León (ULE) y la Policía Municipal de Ponferrada asistirá a un primer censo de 37 ancianos con problemas cognitivos que residen en los pueblos del municipio. El plan, que permitirá a la ULE formar a toda la plantilla de agentes municipales en la asistencia a esos vecinos de áreas rurales que viven solos en más de una ocasión, y también en el protocolo de actuación para saber cómo ayudar a personas con crisis de salud mental, ya está en marcha después de que el Ayuntamiento disponga de un primer listado de personas interesadas en participar en el programa, que se coordina además con la asistencia social y sanitaria.

Presentado este jueves en el campus por la vicerrectora de la ULE para el campus del Bierzo, Pilar Marqués, el investigador David Bermejo, y el intendente de la Policía Municipal, Arturo Pereira, el acto también sirvió para recibir a los miembros estadounidenses de la Association of Chiefs of Police (IACP) y anunciar la firma de un convenio entre la Universidad y el colectivo policial internacional.

Pereira insistió en la idea de "una policía comunitaria" que lleva tiempo implantando el Ayuntamiento de Ponferrada, donde los agentes no solo se ocupan de defender la ley, sino de asistir a los ciudadanos en aquello que puedan necesitar. Los agentes, explicó Bermejo, ya reciben formación teórica y práctica.